De inburgering van Ketikoti is een hoopvol teken van een wendbare samenleving

Zelfs PowNed, de omroep voor lomp Nederland, is woke geworden. Vanuit een knalgele bus, geparkeerd aan de haven, zendt die serieuze radio uit over het slavernijverleden, vijf dagen lang, avond aan avond, en halverwege een interview zegt de verbijsterde presentator: ‘Hadden de mensen toen geen last van hun geweten, dan?’

Zelfs Vlissingen, conservatief bolwerk onder de schaduw van Michiel de Ruyter, maakt excuses. Dat gebeurt met de krapste meerderheid in de gemeenteraad; de VVD vroeg zich nog even wanhopig af ‘wat de meerwaarde is van een min of meer afgedwongen excuus’, de SGP kwam met een motie excuses te maken voor het uitblijven van excuses – maar het gebeurt.

Angélique Duijndam bij het slavernijmonument in Middelburg. Beeld Toine Heijmans

Tegen een slavernijmonument bestaat weerzin – nog wel. Ter bespoediging is vrijdagochtend heel vroeg op de boulevard een illegaal gedenkteken geplaatst met roestvrijstalen druppels waarin ook tranen zijn te ontwaren.

Knappe gemeente die het laat weghalen, zo vlak voor Ketikoti, een begip dat zelfs hier is ingeburgerd.

Vlissingen, Middelburg en Amsterdam waren de draaischijven van de internationale mensenhandel, maar ze waren lang niet de enige. De ene na de andere stad, klein en groot, laat haar slavernijgeschiedenis onderzoeken, houdt wakes en vieringen, laat monumenten plaatsen. Ketikoti: het woord wandelt soepel door het medialandschap, vakkundig uitgesproken, alsof het een gevestigde traditie is.

Je kunt het zien als hoopvol bewijs van een wendbare samenleving die decennialang grote moeite had om in de spiegel te kijken, onder leiding van angstige politici, maar nu steeds beter en sneller lijkt te begrijpen wat ze anderen heeft aangedaan en hoe dat doorwerkt in deze rijke tijd.

Niet voor niets kreeg Angélique Duijndam eerst een Zeeuwse media-award en daarna samen Ferdinand Ralf een ‘Zeeuws Compliment’ voor hun jarenlange volharding de slavernij te benoemen als onverwerkt verleden. Liefdevol slaat ze haar armen om het monument dat daardoor al sinds 2005 in Middelburg staat, als derde van het land. En ze vertelt over de ‘dialoogtafel’, deze week in de stad, die met 115 deelnemers meer dan uitverkocht is (‘we dachten: hooguit dertig’), zwart en wit bij elkaar ‘om persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens’ te delen.

Angélique zegt: ‘Witte mensen denken dat Ketikoti niet voor hen is, maar dat is het juist wel. Het is van óns. Dit is het moment waarop je merkt dat we niet verschillen van elkaar.’

Een wethouder fietst langs en zwaait. ‘Ik ben er bij hoor!’ ‘Gezellig!’

Het monument heeft drie kleuren marmer: zwart, wit en rood – het bloed dat bindt. Eenvoudig en complex, bijna als een monoliet staat het midden in de geschiedenis. Het is geen boos beeld, geen kettingen, het woord slavernij is er niet op te vinden, wel wordt het omspoeld door een gedicht: van de voorouders / aan de kinderen / de gemeenschap / de toekomst. De letters zijn tot vreugde van Angélique mooi opgepoetst voor de wake.

Het verklarende bordje ernaast wordt nog aangepast: daar staat ‘slaven’ op. Zo snel is het ene woord verwisseld voor het andere, zelfs de radiomakers van PowNed gebruiken nu ‘slaafgemaakten’. Taal is een goede thermometer voor verandering, het woord ‘blank’ vertrok al met de noorderzon, net als Zwarte Piet. Het ‘donderstraal op’ en ‘opzouten’ en ‘wij hebben niks gedaan wat hebben wij ermee te maken’ uit een lomp filmpje over de excuses dat PowNews in Vlissingen maakte, klinkt alweer bedaagd en oudbakken.

Vrolijk rijdt een toeristentreintje langs, uit de open karretjes waaien de woorden ‘zwarte bladzijde in de geschiedenis’.

Ja, Angélique Duijndam is opgetogen, ‘ik krijg er ook hoop van’. De excuses van premier Rutte namens de staat brachten alles in een stroomversnelling, zegt ze, ‘dat was de legitimering, het signaal dat je excuses mág maken. Hij haalde het weg van het persoonlijke door het namens de staat te doen.’

Geschiedenis, schreef de historicus Huizinga, is de manier waarop een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.

Nu maar hopen, zegt Angélique, dat het meer is dan een modegril. ‘Wat ik niet wil, is dat de aandacht straks weer verslapt. We zijn nog lang niet bij de kern.’

Dat illegale slavernijmonument . ‘Vlissingen zal boos op me zijn’.

Maar dat is goed, en nodig.