De hele redactievloer kon meegenieten van de videocall met de anesthesist

De liesbreuk had met gepaste spoed behandeling nodig, de chirurg was overtuigd, net als de patiënt die al maanden pijn verbeet. En zo begon de pre-operatieve procedure. Eerst een onlinevragenlijst, dan wat belafspraken en een videocall met de anesthesist. Het ziekenhuis probeert met alle macht efficiënt te worden – ingewikkeld, want niets is efficiënter dan een ziekenhuis.

De zorg moet doeltreffender, doelmatiger, goedkoper: graag zo min mogelijk dure tijd ter plaatse verdoen. Bestuurders kijken zorgelijk naar de cijfers en bidden tot de digitale goden: geef ons zo’n moderne medicijnkast die genezing mogelijk maakt zonder de patiënt te zien.

Dus download eerst de app ‘BeterDichtbij’ op uw telefoon, ter vervanging van het menselijk contact. Voor andere zaken is er ‘UwZorgOnline’.

Spoiler: het werd er niet efficiënter van. Duur zijn die digitale toeters en bellen wel.

De onlinevragenlijst was te vinden op de website ‘MijnZiekenhuis’, die wegens een storing van DigiD pas bij de vierde poging bereikbaar bleek. Na elke vraag kwam minutenlang een zandloper in beeld en halverwege de avond verscheen het ‘u wordt zo uitgelogd’. Na het opnieuw inloggen: ‘U heeft geen vragenlijsten ingevuld.’

Nu kwamen de belafspraken. De verpleegkundige belde op de afgesproken tijd, 08.20 uur, en stelde dezelfde pre-operatieve vragen als de vragenlijst. Om 09.15 uur belde de polikliniek voor een ‘medische verificatie’ van het medicijngebruik, dat al wijd en zijd bekend was door de vragenlijst en het telefoontje van de verpleegkundige: een snel toenemende hoeveelheid paracetamol. De liesbreuk begon het leven aardig in de weg te staan, maar voordat de afdeling planning een operatie kon inplannen, moest eerst de volgende stap in het proces gezet.

Jammer: het systeem heeft mogelijk verdachte inlogpogingen gedetecteerd, en sluit nu af.

Onduidelijke drukte in de app 'BeterDichtbij'. Beeld Toine Heijmans

De minister van ziekenhuizen, Ernst Kuipers, zelf niet-praktiserend arts, gelooft dat het heilzaam is patiënten zo min mogelijk te zien. Zo’n liesbreuk kun je best op afstand regelen, wat voor mens er achter de diagnose steekt, is minder van belang: het is ‘niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad’. Dat treft, computers zijn beter in het stellen van een diagnose dan een arts, en een stuk goedkoper ook, lees maar na in de onleesbare Kamerbrief: ‘Met apps, digitale consultatie en andere slimme hulpmiddelen wordt zorg toegankelijker, persoonlijker en betaalbaarder’.

De patiënt als avatar, de zorg als Ali Express: superefficiënt. Het liefst bouwde de minister één ziekenhuis midden in het land, waar dokters als lopendebandwerkers aan liesbreukstraten staan, totdat de robots het kunnen overnemen.

Nu begon de app ‘BeterDichtbij’ lawaai te maken: inkomend videobelgesprek. Het was de anesthesist, een half uur eerder dan afgesproken. De patiënt bevond zich nog midden op de nieuwsvloer van zijn redactie, waar efficiënt en geconcentreerd aan een krant werd gewerkt. Maar zonder pre-operatieve call geen datum voor een operatie, dus liever hier en nu.

Het was een aardige anesthesist die opnieuw dezelfde vragen stelde, en daarna de patiënt vroeg zijn mond te openen, heel wijd, om te controleren of alle tanden en kiezen nog stevig vastzaten.

Op dat moment naderde eindredacteur Pay-Uun Hiu, die niet kwam vragen waar de column bleef, maar wel voorzichtig waarschuwde dat ‘we hier alles kunnen horen’. De eindredactie is veel gewend, maar dit was nieuw, een collega betrappen met de telefoon pal voor zijn gapende mond.

Gelukkig zaten alle tanden en kiezen vast.

De operatie nam alles bij elkaar niet meer dan een dag en ter plaatse gaf het ziekenhuis een mooi staaltje efficiëntie weg. In een halfuur was alle informatie verzameld die website, app en telefoon met moeite bij elkaar hadden geharkt, een infuus gezet, de patiënt beoordeeld, geschoren en gerustgesteld en op de operatietafel getild. Alleen maar doelgerichte en doelmatige mensen, vriendelijk, duidelijk en ze maakten gratis goede grappen.

Hier werd een mens geopereerd, geen avatar.

Binnenkort mag de liesbreuk op controle. ‘Let op!’ waarschuwde MijnZiekenhuis, ‘u hoeft niet naar de zorginstelling te komen voor deze afspraak’.

Ja, ook dat kon telefonisch.