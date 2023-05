De Haagse veiligheidscampus is nu plaats delict, met een lijntje naar de Russische inlichtingendienst

Bij de meeste kantoorgebouwen zit tegenwoordig alles op slot. Maar niet bij de Hague Security Delta Campus, een grijze kolos in het Bezuidenhout. Dit is zo’n sympathieke plek waar de achterdeur openstaat. Je loopt zo door. Gewoon langs de picknickbankjes en ineens sta je in de centrale hal.

Bij de balie is het even wachten, want de receptioniste blijkt druk in gesprek met een beveiliger. Hij maakt melding van een incident. Een nooddeur was niet goed afgesloten. Het alarm ging niet af toen iemand via de brandtrap naar binnen liep, heel gek.

Welkom bij het ‘nationale innovatiecentrum van het Nederlandse security cluster’. Volgens de gemeente Den Haag, die hier kantoorruimte verhuurt, wil men vanuit dit gebouw een ‘bijdrage leveren aan een veilig Nederland’. De hier gevestigde bedrijven worden omschreven als de Campus community.

Binnenplaats van het gebouw waar de Hague Security Delta Campus zich bevindt. Beeld Ana van Es

Sommige huurders zijn lid van Hague Security Delta (HSD), een netwerkorganisatie – ‘veiligheidscluster’, zeggen ze zelf – met ruim 270 bedrijven en instanties. De netwerkorganisatie is naamgever van de campus en houdt hier kantoor. De gemeente Den Haag geeft HSD jaarlijks een half miljoen euro subsidie, onder meer om ‘internationale handels- en kennisbruggen’ te slaan. Gevaar stopt niet bij de landsgrenzen.

Maar nu is de Haagse veiligheidscampus plaats delict. Vanuit dit gebouw zouden lijntjes lopen naar frontorganisaties van de Russische militaire inlichtingendienst. Althans, als je de aanklacht mag geloven die vorige week openbaar werd gemaakt in de Verenigde Staten.

De zaak draait om Nikos B., een Griekse ondernemer met een reeks bv’s in Nederland. B. zou Amerikaanse militaire producten en dual use goederen (civiele goederen die je militair kunt gebruiken) aan de Russen hebben verkocht, stiekem en in strijd met exportverboden.

Het gaat om satellieten, geavanceerde lasers en nauwelijks te kraken communicatieapparatuur. Nikos B. is in Parijs gearresteerd en wacht op uitlevering naar de VS, waar dergelijke clandestiene handel goed is voor 20 jaar cel.

Amerikaanse rechercheurs onderzoeken de rol van ForceApp BV, een Nederlands bedrijf waarvan B. mede-eigenaar is. In maart 2022 vestigde ForceApp BV zich op de Haagse veiligheidscampus. Gebruik van koffiemachines en de postvoorziening was inbegrepen bij de huur van de flexwerkplek.

De campus geldt als een ‘unieke plek om bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit het Security Cluster te ontmoeten’. Om te voorkomen dat de achterdeur openstaat voor kwaadwillenden, screent de gemeente Den Haag nieuwe huurders. Na gesprekken ging het licht op groen. ForceApp werd ‘warm welkom’ geheten bij de Campus community.

Op de veiligheidscampus was B. al langer een vertrouwde naam. Zijn moederbedrijf Aratos, ook onder verdenking van de Amerikanen, huurde hier in 2017 al eens een werkplek. Bovendien was Aratos toen lid van Hague Security Delta. De contributie van 1.000 euro per jaar gaf B. niet alleen toegang tot netwerklunches, maar ook tot een ‘helpdesk’ die contacten legt.

Dankzij deze helpdesk kwam een compagnon van B. in gesprek met de Koninklijke Marechaussee, voor overleg over grenscontroles. Later opende Aratos een filiaal in Brabant, op – dit verzin je niet – een ‘5G-bedrijventerrein’ naast de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Ideaal om te netwerken bij de luchtmacht.

Op de Haagse campus proberen ze onlineverwijzingen naar B. weg te poetsen. Bij HSD zijn talloze overheidsorganisaties aangesloten, waaronder de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Europol en het Openbaar Ministerie. Kort nadat B. hier in 2017 opdook, is hij volgens de Amerikanen geschaakt door de Russen.

Aan de balie vraag ik de receptioniste of ik naar boven mag, naar de zesde, zevende en achtste verdieping, waar HSD zit en ForceApp kantoor hield. Maar niet alle alarmen blijken buiten werking. Bezoek is alleen welkom op afspraak.

De Nederlandse directeur van ForceApp neemt zijn mobiele telefoon niet meer op. Vorige week, op de dag dat de Amerikanen de arrestatie van B. bekendmaakten – de gemeente Den Haag was ‘verrast en geschokt’ – beëindigde hij per e-mail de huur van de werkplek.

Voordat ik de veiligheidscampus verlaat, pak ik het persbericht erbij dat ForceApp vorig jaar verspreidde. Vanuit Den Haag wilde het bedrijf ‘elk gebouw, elke stad, organisatie en staat’ veilig houden. Geen wonder dat de gemeente zich liet overtuigen.