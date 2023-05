De Giro blijft het voorportaal van die grote kathedraal, de Tour de France

De Giro van 2023 wordt volgens de kenners de Ronde van Het Duel, namelijk dat tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Dat klinkt veelbelovend, een duel is altijd mooier dan geen duel en een Duel is helemaal smullen; dat is namelijk meer dan zomaar een gevecht op leven en dood om de eindzege. Een sportief duel kan best aardig zijn, maar als de strijd is gestreden heeft renner A gewonnen en renner B verloren, gaat iedereen naar huis en vergeet de hele toestand. Bij een echt Duel staat meer op het spel.

Het Duel is een van de grote attracties van de sport, misschien wel de grootste. Er zijn tijden waarin de wielersport wordt overheerst door één supertalent en dat is nooit leuk, niet voor de sport en evenmin voor de alleenheerser. Toch gaat het vaak over het verlangen naar een nieuwe Merckx: misschien is Evenepoel de nieuwe kannibaal, misschien is het Pogacar. De toekomst is gevuld met Duels.

Een wedstrijd framen als de koers van Het Duel is prima voor de voorpret en vooral voor de commercie, het vooruitzicht van een heroïsch gevecht is goed voor oplages en kijkcijfers. Het Duel is meer dan twee coureurs die elkaar naar het leven staan: het is de strijd tussen jong (Evenepoel) en oud (Roglic), tussen aanvaller en de verdediger, tussen bluf en bescheidenheid.

Eeuwige mythes van de sport

De beroemdste tweestrijd die het wielrennen ooit heeft gekend is die tussen Fausto Coppi en Gino Bartali, een Duel van zo lang geleden dat het is uitgegroeid tot een van de eeuwige mythes van de sport. De vader van die mythe was de Italiaanse schrijver Curzio Malaparte, die voor de Tour van 1949 een stuk schreef in het Franse sportblad Sport Digest onder de titel ‘De twee gezichten van Italië. Coppi en Bartali.’ Daarin stelde hij de twee tegenover elkaar als vertegenwoordigers van het nieuwe en het oude Italië, als atheïst en de katholiek, socialist en christen-democraat, als de man van de aarde en die van de hemel. De fans zagen zich gedwongen te kiezen en Bartali en Coppi verdeelden Italië in conservatieven en progressieven: het mooiste Duel ooit. Coppi won overigens de Tour van 1949, Bartali werd tweede.

Daarbij vergeleken steekt het aangekondigde duel tussen Evenepoel en Roglic toch een beetje armoedig af. De nadruk op het Duel is ook een doekje voor het bloeden: de grote matadoren Pogacar en Vingegaard gaan in duel in de komende Tour de France. De Giro is voor Evenepoel vooral de volgende stap op weg naar het grote doel: de Tourzege van 2024. Bij Roglic is de neergang van zijn carrière begonnen: hij heeft zijn kansen op de Tourzege verspeeld, hij valt te vaak. In Italië doen ze wat ze kunnen, hun wedstrijd is de mooiste van de drie Grote Rondes en onovertroffen wat betreft sfeer en beleving, maar de Giro blijft het voorportaal van die grote kathedraal: de Ronde van Frankrijk.

Zaterdag begon Het Duel. Evenepoel reed Roglic in de tijdrit over twintig kilometer meteen op 43 seconden. Dat waren er minstens dertig te veel. Vermoedelijk moeten we voor het echte Duel nog even wachten tot de zomer van 2024.