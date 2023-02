De gesprekken die Dieta overdag met de ambtenaren voert, doet ze ’s nachts in haar hoofd over

Tien jaar geleden, in 2013, bracht Mark Rutte zijn eerste bezoek aan het Groningse aardbevingsgebied. Hij richtte geruststellende woorden tot de Groningers. Hij begreep hun angst. Hij wilde het vertrouwen herstellen. Hij pakte ‘de zaken aan’. Het had ‘absolute topprioriteit’.

Vlak voor zijn bezoek was de gaskraan in stilte verder opengedraaid dan ooit. De gasproductie van dat jaar verbrak alle records. Maar dat vertelde Mark Rutte er natuurlijk niet bij.

Ik was in 2013 regiocorrespondent Noord-Nederland voor deze krant en zoals dat gaat: ik zocht een gezin dat wilde vertellen over de gevolgen van de bevingen. Dat kostte moeite, herinner ik me. Nu is het moeilijk voorstelbaar, maar Groningers zwegen toen nog vaak over wat er gebeurde. Ze wilden het niet uitvergroten.

In die tijd heette een beving in de allesverhullende taal van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een ‘evenement’. Wie zich publiekelijk beklaagde dat deze evenementen tot schade leidden, riskeerde de toorn van de NAM. Veel Groningers waren daar huiverig voor. Zowel inwoners als provinciebestuurders hielden zich aanvankelijk op de vlakte.

Uiteindelijk belandde ik aan de eettafel bij Dieta Kruizinga en haar man Joop in Wittewierum. Zij durfden hun verhaal te doen. In hun huis, dat uitkijkt op de wierde van het dorp, verschenen al jaren mysterieuze scheuren. Achterstallig onderhoud, zei de NAM. Een zoveelste ‘evenement’ resulteerde in een verse spleet in de gevel. Daarmee begon het getouwtrek om schadevergoeding.

Dieta, ze runde vanuit huis knaagdierenopvang ‘Snuitje’ met soms meer dan tachtig konijnen, bleek de prater van het stel. Haar man verwerkte alles ‘in zijn binnenste’, meer dan volgens Dieta goed was. Het gaf spanningen. ‘Scheur in de muur, scheur in het gezin’, kopte de krant.

Hoe zou het nu, tien jaar later, met Dieta Kruizinga zijn? Op naar Wittewierum. Ze staat bij het tuinhekje. Ik hoopte haar te treffen in een piekfijn hersteld huis, maar ze had me door de telefoon al verteld dat hun dossier is overgeheveld naar de afdeling ‘Complexe Gevallen’, dat leek me geen goed nieuws.

Ja, hoe gaat het? Tien jaar geleden waren er scheuren in de muur, maar had ze daarnaast toch ook een leven. De scheuren zijn er nog steeds. Inmiddels neemt het gevecht om schadeherstel bijna alles over. Dieta staat op pauze. Elke keer als ze denkt, nu gaat het gebeuren, dan blijkt dat toch niet het geval. Echtgenoot Joop betwijfelt of ze het nog zullen meemaken.

Dieta zit in de ziektewet. Haar grote hobby, de knaagdierenopvang, is beëindigd om klaar te zijn voor het ‘sloop-nieuwbouwtraject’. De scheuren steken diep, hun huis wordt waarschijnlijk afgebroken, er komt iets nieuws. Zij gaan dan tijdelijk naar wat Dieta een ‘kofferwoning’ noemt. De knaagdierenopvang past niet in de koffer.

Onderweg naar Wittewierum zag ik een wijkje met kofferwoningen, officieel wisselwoningen geheten: hout op grijs kunststof, prefabstijl. Ze zijn gemeubileerd. De gedachte is dat je hier kunt logeren met slechts een koffer terwijl je huis aangepakt wordt. Dieta weet van lotgenoten dat je lang in de kofferwoning zit, algauw twee jaar.

Haar man trekt zich nog steeds terug als het moeilijk wordt, computerspelletjes spelen. Maar ze redden het wel. Niet iedereen kan dat zeggen. Het ‘sloop-nieuwbouwtraject’ betekent soms de sloop van een huwelijk.

In de woonkamer, met zichtbare scheuren, liggen taxatierapporten met het gewicht van bakstenen. De hersteloperatie in Groningen is een staatsmoloch met wantrouwen als handelsmerk. Dieta weet niet meer hoeveel ambtenaren hier aan tafel hebben gezeten. De gesprekken die ze overdag met hen voert, doet ze ’s nachts in haar hoofd over.

Trillend op de bank volgde ze de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die deze vrijdag haar rapport publiceert. Al die gedupeerden met hun levens op pauze. Mark Rutte die onder ede bezwoor dat hij geen idee had dat de gaskraan in 2013 wijd open was gedraaid terwijl hij het vertrouwen wilde herstellen. ‘We gaan straks wel weer stemmen hè?’

Ik rijd terug, langs oude dorpen, Overschild, compleet in de steigers, veel sloop-nieuwbouw, het kwetsbare Woltersum, lage huisjes pal langs het Eemskanaal, nu met z’n eigen kofferwoningen in onverwoestbaar kunststof, ze ogen alsof ze bedoeld zijn om daar een eeuw te staan.