De geschonken zege ontneemt de koers twee dingen: de vreugde van de winnaar en het verdriet van de verliezer

Bert Wagendorp columnist artikel Beeld -

In de recentste editie van de Strade Bianche voor vrouwen rijden twee ploeggenoten op kop: Demi Vollering en Lotte Kopecky. Vollering meent dat ze mag winnen, dat Kopecky het daarmee eens is en zich daarom aan de ploegafspraken zal houden. Maar op het moment suprême, in het zicht van de finish in Siena, wordt het verlangen naar de overwinning de Vlaamse toch te machtig: ze sprint Vollering uit alle macht voorbij. De Nederlandse schrikt zich kapot en haalt de laatste krachten uit haar benen om het onheil af te wenden: ze wint alsnog met een millimeter verschil.

Zo wil je het zien, hoe misselijkmakend onsportief het verraad van Kopecky ook was. Topsport gaat om winnen en niet om het weggeven van de zege. De gegunde zege is een waardeloze: hij ontdoet de wedstrijd van de twee belangrijkste emoties: de vreugde van de overwinnaar en het hemeltergende verdriet van de verliezer.

Wout van Aert en Christophe Laporte, ploeggenoten in het Jumbo-Visma-team, reden zondag gezamenlijk voorop in Gent-Wevelgem. Ze lagen zo ver voor dat ze onderweg rustig met elkaar in conclaaf gingen. De commentatoren Joris van den Berg en Stef Clement veronderstelden dat het ging over wie er mocht winnen. Van den Berg dacht dat Van Aert, de sterkste van de twee, het niet in zijn hoofd zou halen om de zege in zijn eigen Vlaamse land aan de Fransman te schenken. Maar Clement, de ex-prof, zei: ‘Ik denk dat Laporte hem toch gaat krijgen.’ Aan de finish liet Van Aert Laporte inderdaad beleefd voorgaan. Die had hem immers in de laatste Tour de France aan de groene trui geholpen en dit was zijn beloning.

Laporte blij, Van Aert ook blij, de ploeg blij. Intussen werd de overwinning in Gent-Wevelgem gedegradeerd tot de winst in een ordinaire kermiskoers.

Extra cachet

In de Tour de France van 1986 was Bernard Hinault de enige rivaal van zijn ploeggenoot Greg Lemond. De Fransman bleef klassementsleider Lemond bestoken, tot die helemaal paranoia werd en geen oog meer dichtdeed van de stress. Later verklaarde Hinault dat hij, in zijn rol van volslagen onbetrouwbare ploeggenoot, de Tourzege van Lemond extra cachet had gegeven – en daar had hij gelijk in.

Gerrie Knetemann werd ooit wereldkampioen door zijn rivaal Francesco Moser te beloven dat hij, in ruil voor een redelijk bedrag, niet zou meesprinten voor de zege. Vervolgens deed hij dat toch en klopte hij de verbaasde Italiaan op de meet. Dat was een staaltje bedrog waar de honden geen brood van lustten, maar tevens toonde het wat profsport zo onweerstaanbaar maakt: twee vechtende honden die beide maar één ding willen waarvoor ze bereid zijn desnoods hun moeder te verkopen: de zege.

In Parijs-Roubaix 1996 reden drie leden van de Mapei-ploeg gezamenlijk op kop: Tafi, Bortolami en Museeuw. Vanuit de ploegleiderswagen bepaalde teamchef Patrick Lefevere de uitslag: 1. Museeuw, 2. Bortolami, 3. Tafi. Zo geschiedde: een flinke deuk in het imago van de klassieker.

Jumbo-Visma is de sterkste ploeg van het peloton. Maar nog twee overwinningen zoals in Gent-Wevelgem en de lol is eraf. Dat is de paradox van de overheersende ploeg: het team wint en je kijkt ernaar met verbazing en bewondering; maar verder laat het je koud.