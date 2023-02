De ereconsul van Rusland heeft een nieuw adresje gevonden in Limburg

De honorair consul van Rusland heeft een nieuw onderkomen: kasteel Strijthagen in Landgraaf, een complex uit de 18de eeuw met een witgepleisterde voorhoeve, gelegen in een heuvelachtig park met visvijvers en een beeldentuin.

Begin deze maand, terwijl ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag druk waren met uitzetten van Russische diplomaten en de sluiting van het Russische handelskantoor in Amsterdam, nam de ereconsul, die eerder een tijdje van de radar leek, officieel zijn intrek op het kasteel.

Hoe zit dat?

Ik bel hem op.

‘Met Van Vloten.’

U als lezer kent Van Vloten: een collega-columnist schreef al eens eerder over hem. Constantijn van Vloten, een geslaagde zakenman, in Rusland actief in de catering voor paleizen en bij museum de Hermitage in Sint-Petersburg, is sinds 2014 consul van Rusland voor Noord-Brabant en Limburg. In de grensstreek wonen relatief veel Russen.

Ereconsuls zijn vrijwillige bediendes op de onderste trede van de diplomatieke hiërarchie, die noodpaspoorten verstrekken en de handel aanjagen. Maar Van Vloten doet meer. Hij ziet de Russische president Poetin als een hardwerkende, fatsoenlijke man, een groot leider bovendien, en steekt dat niet onder stoelen of banken.

In Maastricht, waar zijn consulaat aanvankelijk was gevestigd, gold zoiets jarenlang, ook ver na het neerhalen van MH17, als onschuldige causerie met een boeiend rechts schelmenrandje.

Maar dat beeld kantelde toen Van Vloten vorig jaar in een interview met dagblad De Limburger de inval in de Oekraïne omschreef als ‘een vredesmissie’. De gemeente Maastricht wees hem de deur. Van Vloten moest vertrekken uit de plaatselijke schouwburg, La Bonbonnière. Nu duikt hij dus ineens op in een rijksmonumentaal kasteel in Landgraaf.

‘Wettelijk heb ik een adres nodig, en dat is hier goed geregeld’, vertelt Van Vloten. De uitzetting van de Russische diplomaten is ‘allemaal politiek’, laat hij zich ontvallen, uiteindelijk zullen de ‘driehonderd jaar oude diplomatieke betrekkingen’ zegevieren. Hij verheugt zich op een gesprek in de voorhoeve van het kasteel, een prachtige, rustige omgeving, maar dan moet het politiek gezien ook wel eerst rustiger zijn.

Zegt Van Vloten: de verhuizing naar Landgraaf is ‘officieel goedgekeurd’ door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Plotwending in dit verhaal: dat blijkt te kloppen. Sterker nog: Buitenlandse Zaken vroeg zelf aan de Russen of ze hier nog steeds een ‘hc’ hebben, een honorair consul. En zo ja: waar. Want een consul zonder adres, dat gaat niet. Prompt informeerde de Russische ambassade de Nederlandse autoriteiten over de verhuizing naar Landgraaf. Buitenlandse Zaken ging met de adreswijziging akkoord.

Het kasteel is eigendom van Alexander Taratynov, een in Moskou geboren beeldend kunstenaar die al jaren ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Hij woont hier met zijn vrouw Katja, ook kunstenaar. Ze gebruiken het complex als expositieruimte voor hun culturele onderneming, Artland. In de zomermaanden is de voorhoeve geopend voor bezoekers.

Toen het echtpaar Taratynov in 2014 het vervallen kasteel kocht van de gemeente Landgraaf – de koopprijs van ruim 4 ton werd gelijk voldaan, een hypotheek was niet nodig – verklaarde de toenmalige burgemeester zich in lokale media ‘dolgelukkig’. De komst van de Russische kunstenaars was een ‘absolute aanwinst’ voor Landgraaf. Het bestemmingsplan werd aangepast om ruimte te maken voor de beeldentuin die Alexander Taratynov rondom de visvijver liet aanleggen.

Inmiddels klinken ze in Landgraaf ietwat beduusd over het feit dat de wereldpolitiek het kasteel in zijn greep heeft gekregen. De gemeente onderzoekt ‘of vestiging van het consulaat op die locatie is toegestaan’.

Alexander Taratynov e-mailt desgevraagd dat zijn kasteel alleen in gebruik is als ‘adres van registratie’ voor het consulaat, een postadres dus. De consul doet zijn werk ‘online’. Hij stelt dat de consul een rol kan spelen in het ‘verbeteren van de relaties tussen landen’, ‘ook in tijden van oorlog’.

Taratynov wil aanvankelijk niet afspreken. Maar als ik me in Landgraaf bij de witgeschilderde poort meld, komt de kasteelheer – vrijetijdskleding, schouderlang haar – toch naar buiten. De aanleiding bevalt hem niet, maar nu ik hier ben, zal hij me te woord staan, ‘as a journalist you have rights’, zegt hij minzaam. Kom mee, dan krijg je een rondleiding door de beeldentuin.

Wordt vervolgd.