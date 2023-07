De dunne vrouw, de van de trap gevallen man en de jonge huisarts genaamd Jeffrey

Het begint met een dreun. Of eigenlijk: een reeks lichtere dreunen, snel achter elkaar, met een zware tot besluit. Daarna wordt het stil in het huis aan de Hoofdstraat. Ongewoon stil. Er is daar nooit veel bedrijvigheid, maar nu loopt helemaal geen mens meer in of uit.

Na drie dagen gaat de buurman toch maar even kijken. Hij klopt op de achterdeur. Als je niets hoort, zo gaat het, kun je gewoon doorlopen. Rond het huis rook het al niet fris, maar binnen, zegt de buurman, kreeg hij haast geen adem meer.

De bewoner, een man van in de zestig, was er slecht aan toe. Drie dagen eerder was hij dronken van de trap gevallen. Van alles gebroken, overal verwondingen, maar omdat hij een hekel aan ziekenhuizen heeft, had hij zich over de vloer naar de bank gesleept, waarop hij noodgedwongen was blijven liggen, naast een ton die hij als wc gebruikte.

Op de overloop van de verdieping werd ook een vrouw aangetroffen, verwaarloosd, vermagerd en verward. Een jaar of zeven geleden was ze bij de man ingetrokken. Toen was ze een opvallende verschijning geweest, een pittige dame, lekker rond, zoals ze haar gezondheid prijzen, die je vrijwel dagelijks in haar succesvolle cabrio door het dorp zag rijden. Eenmaal in huis was het snel bergafwaarts gegaan, buiten kwam ze allang niet meer.

Kijk, zegt een buurvrouw van de overkant, die alles door de ramen zag gebeuren – zo belangrijk is het dus dat huisartsen hun mensen kennen. Maar zulke dokters krijgen ze niet meer in deze streken en dorpen; in sommige steden is het ook al behelpen. Er is een huisartsenpost waar veel te jonge knullen werken, die zich aan de dames van het dorp als Jeffrey voorstellen – ‘Hai, ik ben Jeffrey’.

Jeffrey blijft niet lang, natuurlijk. Hij wil verder, beter, hij wil een aantrekkelijke post met aanzien en variatie – het dorp en de arts houden even weinig van elkaar. De buurvrouw: je denkt toch niet dat ik iets tegen zo’n Jeffrey wil zeggen? Of dat ik naar hem toe ga met een vrouwenkwaaltje?

Een echte huisarts, of hoe zeg je dat, een normale, had geweten wie de bevende, prevelende vrouw van nauwelijks veertig kilo was. Dat ze nog maar kortgeleden fris en blinkend door het dorp had gelopen. Hij had begrepen dat ze ziek was en zorg nodig had.

Nu moet de Jeffrey van dienst hebben gedacht dat ze gewoon zo was. Of: daar heb je er weer een. Het hoort nu eenmaal bij het werk in zulke streken dat je vaak zulke mensen tegenkomt, dat hoef je hem niet uit te leggen. Verslaafd, zonder vaste verblijfplaats, geen land mee te bezeilen.

Tegenover de elektronische huisarts, die de personeelstekorten in de zorg moet helpen bestrijden, staat de huisarts van vlees en bloed, die opmerkt dat een patiënt, die eigenlijk voor iets anders kwam, ineens anders loopt of praat. In theorie zal het een ramp voor de zorg kunnen zijn als de e-dokters het werk gaan overnemen – door alles wat dan onopgemerkt zal blijven. Maar in de praktijk kan het verschil weleens behoorlijk meevallen.

De man ging naar een verpleeghuis, de vrouw kreeg een bed in een daklozenopvang. Volgens de buren heeft ze het daarop nog dertien dagen volgehouden.