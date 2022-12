De Duivel bevechten met Satan aan je zijde

Terwijl wij de lampjes in de boom hingen, kondigde Vladimir Poetin aan dat hij ‘een wapen dat lange tijd zijn gelijke niet zal kennen in de wereld’ in gereedheid heeft gebracht: de Sarmat-raket, ook wel bekend als ‘Satan II’.

Zo werden ze altijd al genoemd, maar er is iets veranderd: waar de Russen aanvankelijk zeiden te strijden tegen ‘nazi’s’, verschoof de propagandamachine een tijdje geleden het doel naar de ‘desatanisatie’ van Oekraïne. Volgens hen zat het land ineens ramvol dienaars van het Kwaad. De patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk noemde Poetin de ‘uitverkoren duivelsuitdrijver’.

Nu dreigt hij de Duivel dus te gaan bevechten met zijn eigen Satan aan zijn zijde, die weliswaar ‘de tweede’ is, maar toch zijn gelijke niet kent. Ik kan me geschiktere koosnaampjes indenken, al is verlangen naar logica in dit soort zaken ongetwijfeld het privilege van iemand die nog nooit een oorlog heeft meegemaakt. De Duivel zal er niet om malen.