De dromedarismelker en het niet te onderschatten belang van ieder woord

‘Je zegt zo vaak ‘moeten’,’ zei iemand. ‘En ‘nooit’. Zo streng. Valt je dat zelf niet op?’

Werkelijk? Kennelijk.

Het meeste begint bij taal. Bij overwegen wat je zegt, en vooral: met welke woorden. Veel woorden kies je onwillekeurig. En woorden, vraag het elke politicus die niet meer weet wat-ie moet zeggen, doen ertoe. Of vraag het anders Frank Smits, die deze week uitvoerig (maar wat mij betreft alsnog: veel te summier) aan het woord kwam in een geweldig artikel van Lukas van der Storm in Trouw.

Frank Smits is sinds 2006 dromedarismelker te Berlicum. Dromedarismelker. Betrekking voor een bijpersonage uit een Annie M.G. Schmidt-verhaal. Limerickmateriaal. (‘Er was eens een dromedarismelker uit Berlicum.’ Etcetera). Het stuk in Trouw beschreef een treurige geschiedenis in de maak. Vanaf 2024 wordt in Nederland een huis- en hobbydierenlijst van kracht. Die lijst is samengesteld door huis- en hobbydierenspecialisten van overal. De hond staat erop, de kat, de alpaca en de kameel.

De dromedaris ontbreekt. Die is volgens specialisten onvoldoende gedomesticeerd. Of, in de harde woorden van Trouw: ‘Er dreigt een verbod op het houden van eenbultige kamelen.’

Want dat is de dromedaris in feite: een kameel met een bult te weinig. Wie ‘frank smits dromedarissen’ googelt, belandt bijvoorbeeld op de website kamelenmelk.nl. En Smits verkoopt Camelmilk, want, zo staat te lezen in een oud artikel, in de rest van de wereld spreekt men hoe dan ook over ‘camels’. Vandaar dat Smits het in zijn promotiemateriaal voor het gemak al jaren maar gewoon over ‘kameel’ heeft, in plaats van over het kennelijk vooral in het Nederlands courante ‘dromedaris’ (camelus dromedarius, 1 m, 1 bult).

Marcel Smits, Franks vader, pleit voor herbeoordeling. Volgens hem heeft de commissaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van de hobby- en huisdierenlijst ‘de beschikbare dromedarisliteratuur verkeerd geïnterpreteerd’.

Dromedarisliteratuur. Nog zo’n woord waar je aan blijft hangen. Onderste plank van een boekenkast, aan het eind van een lange, zelden bewandelde gang in de Linnaeus-bibliotheek. Oude ruggen, decennia ongebruikte leeslinten die tussen twee stapels gelig papier zijn weggesukkeld. Alles wat je altijd wilde weten over de doodshoofdkakkerlak (maar niet durfde te vragen), twee standaardwerken over de driestreepdoosschildpad, en dan, net voor driekwart plank ‘Duif’: de eenbultige.

Klinkt komisch, maar je zult maar die ene Nederlandse dromedarismelker zijn. Ben je mooi in de aap (géén hobby- of huisdier) gelogeerd. Minister Adema van Landbouw zag eerst geen noodzaak om de dromedaris te herevalueren, maar er is hoop voor de dromedarismelkelite: een meerderheid in de Tweede Kamer wil, bleek dinsdagmiddag, het oordeel van de commissie nog eens grondig tegen het licht houden. Prima nieuws, en niet alleen voor Frank Smits, want de dromedaris schijnt relatief weinig stikstof uit te stoten, en de melk lijkt qua smaak op die van de koe, ‘met een zoute nasmaak’. Zin in.

In een oud item van Omroep Brabant vertelde Franks vriendin Dorieke Goodijk over de melk. Het hele gesprek lang stond een pakje camelmilk op tafel. Ernaast: een leeg glas. Er moest worden geproefd.

‘Niet het hele glas vol hoor’, zei de presentator. Hij nam een slok, zijn tong gleed onwillekeurig uit zijn mond.

‘Smaakt het?’ vroeg Dorieke.

‘Het smaakt naar eh… kamelenmelk. Want dat is het.’

Nee. Of..? Toch? Wacht…? Huh?