De door populistisch rechts gefabriceerde kloof tussen stad en platteland is simpelweg het verschil tussen progressief en conservatief

Talkshow Op1 had weer eens een beschamende week, al lag de lat al in de kelder. Over de testosterontreurnis van een nog bij zijn moeder wonende FvD-influencer is inmiddels genoeg gezegd – en gelachen, toen bleek dat hij zijn tweedehands BMW in de sloot had gereden. Minder aandacht kreeg een item in dezelfde uitzending, over de ‘gapende kloof’ die in Nederland tussen stad en platteland zou bestaan, en tot een ‘afrekening’ bij de verkiezingen in maart zou leiden.

Die kloof tussen stad en platteland is een terugkerend onderwerp; twee maanden geleden nog zag ik de complotdenkende zangeres Marga Bult ‘mijn’ Twente vertegenwoordigen aan dezelfde Op1-tafel. Op basis van haar onbenullige gejammer zou je bijna denken dat Twente een desolaat niemandsland is, in plaats van een prachtig, maar verstedelijkt gebied met een universiteit, hightechbedrijven en net zoveel inwoners als Rotterdam. Naast haar zaten nóg een paar Calimero’s en natuurlijk Caroline van der Plas, de ultieme mascotte van de gefabriceerde kloof tussen stad en platteland.

De waarheid is namelijk dat het verschil tussen stad en platteland in Nederland juist erg klein is. We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog in onze ruimtelijke ordening ingezet op middelgrote steden, rijtjeshuizen en Vinexwijken, waardoor ons land een lappendeken van bebouwing is. We hebben geen échte steden, maar ook geen écht platteland. Het is net niks, in alle eerlijkheid. Daar voelen de meeste Nederlanders zich prima bij, maar het maakt wel dat de kloof tussen stad en platteland weinig meer dan sensatiezoekerij is van rechtse media.

Het Nederlandse platteland, of wat daarvoor doorgaat, zou eens wat aan zijn minderwaardigheidscomplex moeten doen. Echte plattelanders uit de rest van Europa zouden onze provincialen hartelijk uitlachen, met onze glasvezelkabels en fenomenale (fiets)wegen. Ook cultureel is het argument zwak: Amsterdam was nooit een dominante hoofdstad als Parijs of Londen, en Nederland was nooit een centralistisch land als Frankrijk. Nu heeft Amsterdam sinds het begin van deze eeuw wellicht iets aan importantie gewonnen, maar een echte wereldstad is het nog lang niet; in vrijwel geen enkel Europees land wonen er zo weinig mensen in de hoofdstad.

Wie zich verdiept in de verschillen in stemgedrag en de culturele kloof tussen progressievelingen en conservatieven, ziet dat er vooral verschil zit tussen bewoners van stedelijke gebieden onderling. De binnenstedeling is flink progressiever dan een bewoner van de buitenwijken, die op hun beurt gemiddeld genomen weer wat kosmopolitischer zijn dan plattelandsbewoners. Maar dat verschil is aanmerkelijk kleiner. Het merkwaardige is dus dat Nederlanders in buitenwijken zichzelf nu plattelandsbewoner gaan voelen, wanneer ze in De Telegraaf lezen dat hun achterlijke ideeën bij het platteland horen.

De door populistisch rechts gefabriceerde kloof tussen stad en platteland is simpelweg het verschil tussen progressief en conservatief. Rechtse clowns houden de fictie in stand, met boekjes waarin de Nobele Wilden uit het ‘Randland’ of ‘Hartland’, of welke groteske bijnaam ze nu weer hebben verzonnen, worden verheerlijkt. Of het klopt maakt niet uit, zolang deze rancuneuze lieden maar een stok hebben om de grootstedelijke elite om de oren te slaan. Bijkomend voordeel is dat men het hoofd niet hoeft te breken over oplossingen; er is immers helemaal geen écht probleem.

Er lopen volop kloven door ons land. Alleen niet tussen stad en platteland, maar tussen hoog en laagopgeleid, tussen vermogend en niet-vermogend. Die kloven vragen om debat, oplossingen en beleid, maar daar zijn populisten en complotdenkers natuurlijk helemaal niet in geïnteresseerd. Jammer dat de belangrijkste talkshow van de NPO dat ook niet is.