De dominee heeft Ameland verlaten, dat is een veeg teken

De veerboot naar Ameland heeft vertraging. Op het zonnedek trekken Duitse toeristen deze ochtend het eerste flesje bubbels open, je kunt er maar beter een feestje van maken. ‘Gaan we nou?’, vraagt een meisje. ‘Hij staat al wel áán’, zegt haar moeder, ‘maar hij moet eerst nog toeteren.’

De veerdienst is breekbaar geworden. De vaargeul dreigt te verzanden, er valt bijna niet tegenop te baggeren. De veerboot vaart minder vaak: niet meer elk uur, maar elke vijf kwartier. Dit voorjaar, nadat een boot was vastgelopen, werd het aantal afvaarten zelfs even gehalveerd. Het gemeentebestuur maakte zich toen ‘grote zorgen’ over de bereikbaarheid.

We vertrekken met een kwartier vertraging. De Waddenzee is prachtig. De zon schijnt volop, maar de drukte van het seizoen is voorbij, de lucht net iets helderder, de herfst alweer voelbaar.

Op het breedst van de vaargeul passeert deze veerboot, de MS Sier, haar collega, de MS Oerd. De toeristen op de zonnedekken zwaaien naar elkaar. Het past allemaal nèt. De vaargeul is zo nauw dat de rederij twijfelt of het nog wel verantwoord is dat de Amelander veerboten elkaar passeren.

Onlangs ontving de Tweede Kamer een lijvig rapport over de kwestie. Passeren kan nog, luidt het oordeel van de onderzoekers, maar beslist niet spontaan, het mag alleen in een ‘geregelde ontmoeting’. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit waarschijnlijk dit najaar over een plan om de complete vaargeul te verleggen.

In Ballum gaat de predikant verhuizen, nooit een goed teken op een eiland. Zijn vertrek heeft alles te maken met de veerdienst, vertelde hij in regionale media. Het gezin heeft een zoontje dat speciaal onderwijs volgt op de vaste wal. Het risico dat het kind op de havenkade zou stranden, werd te groot met al die wisselende, vertraagde afvaarten.

‘11 uur in het ziekenhuis, dat betekent om half 7 met de boot’, zegt Anton Kiewiet, fietsverhuurder in ruste. ‘Want de boot van half 9, dat wordt onbetrouwbaar – als die vertraging heeft, dan haal je het niet.’

Dit seizoen waren er minder toeristen, vertellen ondernemers in de winkelstraat van Nes, het dorp bij de veerhaven. Genuanceerde kwestie, benadrukt iedereen. Het weer zat niet mee. De portemonnees lijken dit jaar ook minder gevuld. En het gedoe met de veerboten, dat komt erbij.

Twee dames in een kledingwinkel: ‘Je gaat gewoon zo min mogelijk naar de vaste wal. Ja toch?’

De veerdienst is sinds jaar en dag in handen van rederij Wagenborg. Dat is zo gegroeid in een tijd dat de Rijksoverheid nog niet moeilijk deed met aanbestedingen, iets met ambtenaren en ondernemers onder elkaar, en werd als vanzelfsprekend verlengd. De huidige concessie loopt af in 2029. Over twee jaar openen de inschrijvingen.

Als gevolg van het gedoe met de dienstregeling krijgt Wagenborg een nieuwe concessie mogelijk niet opnieuw op een presenteerblaadje aangeboden. Amelanders onder elkaar kunnen de veerdienst beter zelf regelen, meent een drietal eilander ondernemers.

‘Op het Journaal hoor je elke keer: er is een omleiding dit-of-dat’, zegt een van hen, Fabian Kock, op het terras van zijn restaurant in Ballum. ‘Maar wij hebben hier geen omleiding. Er is voor ons geen alternatief.’

‘En er is het inspraakverhaal’, zegt zijn compagnon Kees Brouwer. ‘We hebben nu nul komma nul inspraak, dat is vreemd.’

Ze kijken naar Texel, waar de veerdienst al ruim een eeuw eigendom is van de eilandbewoners, en naar het Deense eiland Samsø, waar de gemeente de veerdienst exploiteert. De burgemeester van Samsø kwam er op Ameland over vertellen.

Steen des aanstoots is de omvang van de huidige veerboten. De Sier en de Oerd zijn bakbeesten, ruim 15 meter breed en meer dan 70 meter lang. Handig om zoveel mogelijk auto’s op rendabele wijze te vervoeren, maar lastig in een vaargeul die steeds krapper wordt. ‘Je moet met de natuur meebewegen’, zegt Fabian.

Laag water op de terugweg. Pal naast de vaargeul ligt het wad, drooggevallen, beloopbaar, vol vogels. De toeristen maken foto’s in het laatste licht. Je kunt de vaargeul wel verplaatsen, zeggen ze op het eiland, maar de vraag is of het wad zich laat reguleren.

