De digitale onbenul als orakel

‘Niemand had door wat het zou worden’, kopt De Groene Amsterdammer boven alweer een stuk over de gevaren van AI. Het is nooit goed om wijsneuzig te doen over iets waar je geen moer van snapt, toch hoor ik mezelf snoeven. Want ik weet nog heel goed hoe ik rilde toen ik, járen geleden al, voor het eerst hoorde dat deze technologie de computer weleens slimmer zou kunnen maken dan de mens, met alle Monster van Frankenstein-achtige gevolgen van dien.

Is het probleem niet dat AI wordt ontwikkeld in afzonderlijke partjes, door nerds die er a priori enthousiast over zijn, en nooit tegenspraak organiseerden? ‘Sander’, hadden ze kunnen vragen. ‘Wat denk jij, als digitale onbenul die het op voorhand al stom vindt, er eigenlijk van?’

Peinzend zou ik over mijn kin hebben geveegd. ‘Jullie zeggen: onbegrensde mogelijkheden maar een kleine kans dat we de mensheid ermee uitroeien? Hmm, ik zou het er niet op wagen.’