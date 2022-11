De demonisering van vrouwelijke politici heeft levensechte gevolgen

Na twee decennia de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te zijn geweest – waarvan acht jaar als voorzitter van het Huis – heeft Nancy Pelosi vorige week laten weten zich niet opnieuw kandidaat te zullen stellen voor het leiderschap. Een nieuwe generatie moet het stokje van haar overnemen, zij het niet de voorzittershamer, omdat de Democraten nipt de meerderheid in het Huis zijn kwijtgeraakt.

Pelosi zal de geschiedenis ingaan als een van de politici die het meeste voor elkaar heeft gekregen voor haar achterban. Het ging Pelosi nooit om de macht zelf, maar om wat ze met die macht kon doen. Dat vrijwel alle Amerikanen nu een ziektekostenverzekering hebben is in de eerste plaats aan haar te danken. Het Witte Huis had de ambitie voor een universele ziektekostenverzekering laten varen, omdat het onzeker was of er een meerderheid voor zou zijn in het Congres. Alleen dankzij Pelosi’s vasthoudendheid en vernuft kwam Obamacare er toch.

Toen het faillissement van de zakenbank Lehman Brothers in september 2008 het hele financiële stelsel in de afgrond dreigde te storten, smeekte de Republikeinse minister van Financiën, Hank Paulson, Pelosi op zijn knieën om het reddingsplan voor de Amerikaanse banken te steunen. Haar steun was onontbeerlijk omdat het de leider van de Republikeinen, John Boehner, niet lukte voldoende steun van Republikeinse Afgevaardigden te krijgen.

Pelosi zorgde ervoor dat het reddingsplan ruim een maand voor de verkiezingen toch door het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen. Ook al was de reddingsoperatie voor de grote Wall Street-banken niet populair bij de kiezers.

Kudde schapen

Dankzij Pelosi’s vermogen haar kudde schapen in dezelfde richting te drijven – ze houdt een boek met verleende gunsten bij – heeft president Joe Biden zijn belangrijkste campagnebeloften, van subsidies voor de Amerikaanse chip-industrie, nieuwe infrastructuurprojecten tot stimulansen voor duurzame energie en maatregelen om de kosten van geneesmiddelen te verlagen, kunnen realiseren.

Zelfs haar eigen opvolging heeft Pelosi knap geregisseerd. Op het moment dat ze aankondigde niet langer het leiderschap te ambiëren, was het meteen duidelijk dat Hakeem Jeffries de aangewezen persoon was om haar op te volgen. Omdat de Democraten straks niet langer de meerderheid in het Huis hebben zal Jeffries voorlopig weinig moeite hebben om de beruchte linkervleugel in de Democratische Partij, bestaande uit onder anderen Alexandria Ocasio-Cortez, in toom te houden.

Toen Pelosi in 1987 voor het eerst in het Congres kwam was het Huis van Afgevaardigden nog een ‘old boys’ network’. Van de 435 Afgevaardigden waren er slechts twaalf vrouw en de mannen waren niet van plan Pelosi een kans te geven om succesvol te zijn. Maar Pelosi, wier vader zelf vijf keer Afgevaardigde was, plande beter, manoeuvreerde slimmer en werkte harder dan al haar mannelijke collega’s bij elkaar. Ze reisde het land af om fondsen te werven voor andere kandidaten, om toespraken te houden, stemmen te tellen en mensen te ontmoeten. Volgens de overlevering leeft Pelosi op chocola en slaapt ze nooit.

Marmeren plafond

In januari 2007 werd Pelosi voor het eerst gekozen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Toen ze de voorzittershamer in handen kreeg, zei Pelosi dat het een historisch moment was – voor het Congres en voor de vrouwen van het land. Een moment waarop vrouwen meer dan tweehonderd jaar hadden gewacht. Ze zei dat die dag het marmeren plafond was opengebroken en beloofde dat the sky the limit zou zijn voor alle dochters en kleindochters.

Pelosi is inderdaad een lichtend voorbeeld voor meisjes en vrouwen over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn de haat en het zuur die over Pelosi worden uitgestort beangstigend. Weliswaar hebben de meeste politici te maken met onlinehaat, maar bij vrouwen is het disproportioneel meer en veel persoonlijker. Als ik zie hoe haatdragend politici als Sigrid Kaag en Femke Halsema worden bejegend, wordt het mij koud om het hart.

Tegen Ilhan Omar, een Afgevaardigde uit Minnesota, zei Nancy Pelosi dat ze de constante aanvallen van Republikeinen op haar persoon als een ‘badge of honor’ beschouwde. De Republikeinen moeten haar immers wel vrezen om haar zo te demoniseren. Wellicht. Maar de demonisering heeft levensechte gevolgen, zoals de aanslag op Paul Pelosi laat zien. Dat zal ook haar dochters en kleindochters niet zijn ontgaan.



Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.