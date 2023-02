De cv-monteur kwam heel even zijn warmte brengen

Het was buiten nog donker toen de vrolijke monteur fluitend op zijn knieën ging voor mijn kapotte radiator. Hij leek sprekend op muzikant Billy Preston, met eenzelfde ontroerende spleet tussen zijn tanden. Koffie? ‘Dat zou een perfect begin zijn van deze dag, die trouwens heel mooi gaat worden, let maar op! Al heb ik natuurlijk makkelijk praten.’

Waarom hij makkelijk praten had, wilde ik weten. ‘Met een vak als het mijne? Ik breng warmte meneer, iedereen wordt blij van mij. Als ik een cv laat loeien, gloeit er van alles mijn kant op.’

Sneller dan snel was hij klaar met sleutelen, en verdween hij met een warme groet. Nog steeds bibberend vlijde ik me tegen de radiator, die heel even lauwwarm werd, maar al snel weer ijskoud. Jammer van de dikke fooi die ik zijn kant op had gegloeid, Billy had al zijn warmte weer met zich meegenomen.