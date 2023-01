Als weldenkend wezen hoor je geloof ik per definitie te meesmuilen over de Stichting Ideële Reclame, oftewel Sire. Al sinds 1967 brengt dit gezelschap van mensen uit de reclame- , communicatie- en marketingbranche met vaste regelmaat campagnes uit waarmee het naar eigen zeggen de wereld ‘een beetje beter’ wil maken.

Het fenomeen schijnt behoorlijk uniek te zijn; naar verluidt kennen alleen de Verenigde Staten en Japan soortgelijke initiatieven. Voor de goede orde, Sire bedenkt en financiert haar campagnes helemaal zelf. Anders dan een nogal hardnekkig misverstand wil, door niet de minsten breed uitgevent, heeft ze géén banden met de overheid.

Zelf zou ik zeggen: gelukkig het land waar reclamemakers zich inzetten voor de publieke zaak, en nog geheel belangeloos ook. (Meewerken is ongetwijfeld coifferend voor hun ego, niet voor hun portemonnee.) De campagnes van Sire brengen wellicht het paradijs niet dichterbij, tot nadenken stemmen ze doorgaans wel.

OVER DE AUTEUR Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.

Veelgehoord bezwaar luidt evenwel dat ze te moralistisch van toon en inhoud zouden zijn. Dat klopt zonder meer. Alleen, wat is daar eigenlijk op tegen? Nu de God van Nederland al decennia in een hoekje zit te sippen kan een beetje moraal op z’n tijd heus geen kwaad.

Net zo klopt het, ander bezwaar, dat niet elke campagne even gelukkig uitpakt. De ene beklijft, de andere niet. Zo overleefde het zinnetje ‘Je bent een rund als met vuurwerk stunt’ uit 1988 moeiteloos, net als het briljante ‘Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?’ uit 1997 en ‘De maatschappij. Dat ben jij’ uit 1998. Daarentegen allang uit het collectieve geheugen weggezakt, hoewel nog maar vijf jaar oud, is de campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ – een slogan die trouwens dankzij de non-binaire wind die in de tussentijd opstak nu volstrekt ondenkbaar is. (Het kan hard gaan, wat u zegt.)

Deze week was het weer zover. Sire introduceerde een nieuwe campagne onder het motto ‘Verlies elkaar niet’, waarin ze aandacht vraagt voor polarisatie. Ter onderbouwing verwees ze naar recent onderzoek van zichzelf en van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat driekwart van de volwassen Nederlanders een sterke toename van polarisatie ‘ervaart’ – onthoud die term. Volgens Sire kunnen vooral thema’s als ‘stikstof, asielbeleid, het klimaat of vaccinaties’ ons uit elkaar drijven. ‘Als dit gebeurt met een familielid of een goede vriend’, schrijft ze in een toelichting op de website, ‘dan komt polarisatie ineens heel dichtbij. En is er de kans dat je elkaar verliest.’ Waarna twaalf tips volgen waarmee je zulks kunt tegengaan, variërend van ‘Word het eens dat je het niet eens bent met elkaar’ via ‘Accepteer dat we nou eenmaal verschillen’ tot ‘Parkeer het onderwerp even’.

Ongetwijfeld heeft Sire hier wederom een goed punt, en toch verzonk ik in diep gepeins. Tussen de feitelijke en de ervaren werkelijkheid, nietwaar, ligt niet zelden een kloof. De interessante vraag lijkt me of de polarisatie écht sterk toeneemt. Of dat onze tolerantie ervoor sterk afneemt.

Als mijn herinnering me niet bedriegt, waren de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw minstens zo gepolariseerd. Van meningsverschillen rond ‘stikstof, asielbeleid, het klimaat of vaccinaties’ was destijds uiteraard amper sprake, maar thema’s als kernenergie, kruisraketten, softdrugs, ethische kwesties als abortus en euthanasie verhitten het publieke debat evenzeer. En ook toen al had dat gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. De term bubbel bestond nog niet, het verschijnsel wel. Klein voorbeeld uit vele: als progressief lezertje van de Volkskrant keek je diep neer op het klootjesvolk van De Telegraaf, en omgekeerd. Onbestaanbaar dat je op een feestje elkaars gezelschap zou opzoeken, laat staan dat je een constructief gesprek zou voeren. Je bleef juist zo ver mogelijk uit elkaars buurt.

Niet veel veranderd, dunkt me, behalve dan dat wij er tegenwoordig blijkbaar minder goed tegen kunnen. Of je dat gunstig of ongunstig moet duiden – ik heb vooralsnog geen idee. Maar mooi dat Sire me daarover aan het peinzen zet.