De bal terugkaatsen is het nieuwe excuses maken

Toen bekend werd dat klimaatactivisten ‘als lijken’ de fabriekspoort van Tata Steel wilden blokkeren, appte de vicevoorzitter van de ondernemingsraad aan zijn collega’s: ‘Gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken.’ Fijnzinnig is anders, maar het was niet voor vreemde ogen bedoeld. Dat grapjes over ovens een nare bijsmaak hebben zou je wellicht kunnen vergeten als je werkt voor een bedrijf waar gigantische versies van die dingen continu staan te loeien.

Zeg sorry, en klaar. Maar nee, in 2023 gaan excuses steeds vaker gepaard met huichelachtige emotie waarmee de schuldvraag wordt teruggekaatst. De uitspraak, zei de vicevoorzitter, was hem ontglipt uit teleurstelling, omdat ‘we elkaar het leven zuur maken’. Waarom begrepen die activisten nou niet dat hij precies hetzelfde wilde als zij?

Eerst de kwetsende opmerking, daarna doen alsof de ander een kleuter is. De vraag is: zou je in de nabijheid van zulke grote ovens toch een halvegare kunnen zijn?