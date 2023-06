De 34 bruggen van Pekela zijn oud en onveilig, maar zonder bruggen is Pekela verloren

Met zijn tweeën vormen de Pekela’s een bijna overdreven lang lintdorp aan de zijden van het Pekelerdiep. Je kunt er niets doen of ondernemen zonder gebruik te maken van een van de 34 bruggen. Ze zijn oud, vervallen en onveilig. Er is geen geld voor herstel en het plan is om dan maar zo veel mogelijk te slopen en, al doende, het dorp door het hart in twee hulpeloze helften te knippen.

In Pekela ligt de geschiedenis in de lage, lege velden, schraal onder het veen vandaan gekomen, met stadsdrek voor aardappelen geschikt gemaakt. De oude fabrieken voor strokarton en aardappelmeel, waar iedereen werk vond en het weer verloor, staan er in hun rode bakstenen weer langzaam mooi te worden.

Bijna nergens zijn we zo arm als hier, bijna nergens zijn onze inkomens zo laag en is de afhankelijkheid van hulp en steun zo groot. Bijna nergens is er met zo veel kinderen en volwassenen wat aan de hand. Toen de fabrieken sloten, nam de werkloosheid de bevolking in een greep waaruit sommige families drie generaties later nog niet zijn bevrijd.

Het water loopt door de dorpen, langs kerken, cafetaria’s en nieuwbouwblokjes met winkels en voorzieningen. De verf bladdert niet alleen van de bruggen, maar ook van de kozijnen. Sommige huizen zijn dichtgetimmerd, een paar staan bol, alsof binnen een granaat is ontploft. Er zijn daken die de pannen haast niet meer kunnen dragen.

Bijna alle bruggen zijn oud en vies, wankel, kapot en gevaarlijk, met plakband en tape en rood-witte waarschuwingslinten aan hekjes – dat niemand probeert ze te gebruiken of een hand op de leuning te leggen.

De meeste klanten wonen aan de overkant, dus als de loopbrug voor hun deur verdwijnt, raakt de bakker 70 procent van de omzet kwijt. Om op hun land te komen, moeten boeren straks eindeloos op en neer langs het water over wegen en langs huizen die niet op trekkers berekend zijn. Kinderen moeten om voor school, over de gevaarlijkste brug. Ouderen, met of zonder rollator, raken geïsoleerd van winkels, zorg en gezelschap.

Maar het geld is op. Niets is zo duur als het onderhoud van een arme gemeente – dat leer je wel als je op Ada stuit, bij een van de laatste bruggen. Ik wilde net een stukje verf van de leuning trekken, om mee te nemen, want het is belangrijke verf, las ik. De verf symboliseert de ongelijkheid, zei iemand in het AD. De verf bedreigt de wereld.

Alle geld is opgegaan aan jeugdzorg en armoedebestrijding – aan rugzakjes, sportkleding en contributie voor de kinderen, hulp bij de energiekosten, die nergens zo drukken en tochten als in de oude huizen in het bevingsgebied. Wist je dat alle toeslagenouders in Pekela geholpen zijn?

We zijn de voeten van Nederland, zegt Ada. Het is altijd hetzelfde, al zolang haar oudste voorouders het zich konden herinneren. Overal is geld voor, iedereen krijgt hulp, maar wij krijgen nog geen stuiver om onze bruggen op te knappen.

En dempen dan, opper ik, dempen, is dat geen idee? Ik zag al iets voor me met bankjes en bomen.

Maar Pekel is de Pekel, het Pekelerdiep. Het dorp is het water en het water is het dorp. Ada moet bijna huilen, er gaat een hand naar haar borst. Niet doen, zegt ze. Even niet nu. Daar krijg ik hartkloppingen van.