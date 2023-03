De rechtspraak in Nederland is overbelast, zo werd onlangs weer eens vastgesteld. Duh, verzuchtte ik, verzuchtten mijn (inmiddels ex-)collega-rechters, volkomen murw geslagen, en we gingen maar weer aan het werk. De problemen zijn immers al heel lang bekend. Er zijn veel te weinig rechters, door eerdere ondoordachte bezuinigingen. Het gevolg is structureel overwerk, slapeloze nachten, wakker liggen van de vraag of je een zitting wel voldoende hebt kunnen voorbereiden. Bij het verzoek van je teamvoorzitter om een rio (rechter in opleiding) te begeleiden, aarzel je. Want je verzuipt al in het werk, maar aan de andere kant: als rio’s niet worden opgeleid, worden ze nooit rechters. En rechters zijn zo hard nodig.

Ook een probleem: no-cure-no-paybureautjes die talloze procedures – de kasten in de rechtbanken liggen er vol mee – aanspannen in de hoop dat er ergens een (procedurele) fout is gemaakt. Vaak leidt zo’n fout niet tot een wezenlijk andere uitkomst voor de betrokkene, maar wel tot een proceskostenveroordeling die volledig in de zak van het bureautje vloeit. De term no cure, no pay past goed in de huidige tijdgeest, aangezien het alleen slaat op de kosten voor het individu. Terwijl de kosten voor de samenleving immens zijn.

Dat rechtspraak geld kost, realiseren mensen zich – blijkbaar – onvoldoende. Als rechter heb ik me bij de behandeling van zaken regelmatig afgevraagd: moest het hier werkelijk tot een rechtsgang komen? Omdat de belangen klein leken of omdat duidelijk was dat er vooral iets was misgegaan in de communicatie, waardoor hakken in het zand waren gezet en naar elkaar luisteren geen optie meer was. Beseffen ze niet, vroeg ik me dan af, dat steggelen over een paar tientjes of ‘om het principe’ een onevenredig beslag legt op rechters, ondersteuning en de gehele bijbehorende infrastructuur (zalenplanners, gerechtsbodes, beveiliging)?

Mensen lijken soms niet goed meer in staat om adem te halen, de boosheid even te parkeren en zich af te vragen: hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? Kijk naar een uitzending van De rijdende rechter en je ziet hoe hoog een conflict over de overhangende takken van een buurboom kan oplopen. Terwijl, zijn de betrokkenen er niet meer bij gebaat allebei een beetje water bij de wijn te doen, zodat ze als (goede) buren met elkaar verder kunnen? Het grote gelijk wordt regelmatig overschat, je recht willen halen ook. Een vonnis of uitspraak is ook maar een doorgehakte knoop, waarbij iemand gelijk krijgt en een ander niet.

Begrijp me niet verkeerd: toegang tot de rechter is een levensgroot goed, een grondrecht. Toch zouden mensen – en bedrijven, bestuursorganen, de overheid – gerust meer mogen stilstaan bij de vraag of het echt nodig is om van een kwestie een (hals)zaak te maken. En dan bedoel ik niet alleen de Coldeweijers en Hazes’ van deze wereld.

Misschien kun je er samen uitkomen? Of het simpelweg laten rusten. Het leven wordt immers beslist niet leuker van het voeren van rechtszaken. Als klap op de vuurpijl zou de overbelaste rechtspraak hiermee een dienst worden bewezen. Die kan zich dan namelijk richten op de geschillen die écht de aandacht van een rechter nodig hebben. En kunnen rechters misschien zelfs met een gerust hart slapen.