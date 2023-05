Corona is een griepje, alleen in het wielrennen kan het je je loopbaan kosten

Beeld -

Remco Evenepoel werd zondagavond door zijn ploegarts op corona getest en jawel, hij was positief. Positief heeft in het wielrennen een hele nare bijklank, dus hij werd door zijn ploeg meteen uit koers gehaald. Dat was jammer, want hij had net die dag de roze leiderstrui veroverd, zij het minder overtuigend dan verwacht; hij bleek dan ook de eerste coronapatient die een tijdrit in een grote ronde won.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vastgesteld dat covid-19 geen gezondheidsrisico meer vormt. De organisatie van de Giro verwees alle coronaprotocollen naar de prullenbak. Iedereen doet zijn best corona zo snel mogelijk te vergeten als een nare nachtmerrie, alleen in het wielrennen wil de voormalige pandemie maar niet weg. Jumbo-Visma trok drie renners nog voor het begin van de Giro terug wegens corona en daarna werd er bij andere ploegen bijna dagelijks een besmetting geconstateerd.

In het voetbal wordt niet meer getest, met als gevolg dat alle spelers gezond en wel in elkaars gezicht staan te hoesten in de spelerstunnel: niks aan de hand, verkoudheidje. Bij Jumbo-Visma en andere wielerploegen worden renners dagelijks gecontroleerd. Het zou me niet verbazen als viroloog Ab Osterhaus binnenkort zijn entree maakt in het peloton, overal waar het virus is, is Ab.

Remco Evenepoel werd er zaterdag door Roglic vanaf gereden en in de tijdrit kwam hij zondag als een oorlogsveteraan over de streep: gewonnen, maar vraag niet hoe. Overal mag je besmet en wel naar je werk; corona is hooguit een griepje. Behalve in het wielrennen: daar heet het een ‘doeminfectie’ die je seizoen naar de gallemiezen kan helpen. Dat komt door het uitputtende karakter van de sport. Een paar procent van je VO2max af door longproblemen en je wordt gelost; je krijgt je hartslag niet meer boven het vereiste niveau en je staat geparkeerd. Wielrennen is een sport van extreme inspanningen en corona kan nog altijd een besmetting met extreme gevolgen zijn, zie de mensen met long covid. De angst zit in de combinatie van die twee. In zijn ploeg zijn ze als de dood dat Remco Evenepoel nooit meer op zijn oude niveau komt wanneer ze lichte coronaverschijnselen zouden negeren en hem zouden opdragen zich het snot voor ogen te rijden om zijn roze trui te verdedigen.

Complicaties aan hartspier

De Belgische bondsarts Chris Van der Mieren zei gisteren tegen wielersite Wielerflits dat vooral duursporters na een coronabesmetting het risico lopen van complicaties aan hun hartspier (myocarditis) of hartzakje (pericarditis). ‘Als daar een ontsteking zit, kun je hartritmestoornissen krijgen of zelfs hartfalen.’

Volgens Geraint Thomas, de nieuwe leider in het Giroklassement, had Roglic vorige week onderweg laten doorschemeren dat hij covid had. Dat zou kunnen, er zijn geen regels meer die ploegen verplichten een renner na een besmetting uit koers te nemen. Jumbo-Visma verwees de woorden van Thomas naar het rijk der fabelen. ‘Hij speelt altijd mindgames,’ zei Thomas.

Het corona-virus als onderdeel van de psychologische oorlogsvoering in het peloton, als een geheim wapen waarmee je je tegenstander onzeker kunt maken. Heeft-ie het of heeft-ie het niet? En als-ie het heeft, moet ik dan wel met zo’n virusverspreider in een ontsnapping willen zitten?

Giro-directeur Mauro Vegni nam maandag het zekere voor het onzekere en voerde weer een mondkapjesplicht in.