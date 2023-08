In de kamer die wij hadden gehuurd aan de kust bij Plymouth, Massachusetts, stonden allemaal Nederlandse boeken van de overledene, een beroemde ontwerper die veel voor de PTT en De Nederlandsche Bank had gedaan.

Tijdens een moment van slapeloosheid viste ik Simon Carmiggelt uit de kast, Elke ochtend opstaan, uit 1973. Ik had Carmiggelt lang niet gelezen, na twee pagina’s besefte ik hoe goed Carmiggelt nog steeds is. Veel dood en mislukking. Een medewerker van een crematorium vertelt dat een crematie zonder genodigden ‘enkel aanvoer’ wordt genoemd. Daar houd ik van. Enkel aanvoer.

De weduwe en haar nieuwe vriend, een beeldhouwer, nodigden ons uit voor het avondeten.

We stonden amper in de eetkamer of Cooper, de hond van de beeldhouwer, beet hard in mijn hand. Cooper had een ader te pakken gekregen waardoor het bloed alle kanten uitspoot. Mijn vriendin probeerde onze zoon af te leiden, en ik hoorde de weduwe tegen haar vriend sissen: ‘Je zei dat hij niet beet.’

In de keuken werd ik vakkundig verbonden door de beeldhouwer. Hij deed dit duidelijk vaker.

Toen we eindelijk aan tafel zaten – veel bloedspetters op kleren en meubelen, als de ader is geraakt spuit er behoorlijk wat bloed uit de mens – zei de beeldhouwer, wijzend op een kooi: ‘De vogel bijt ook.’

De volgende ochtend wilde ik naar een dokter, al was het maar omdat ik net als Carmiggelt veel aan de dood denk.

De arts gaf me een tetanusinjectie en een antibioticakuur en zei bevelend: ‘Informeer of de hond echt ingeënt is tegen rabiës.’

Meteen schreef ik een mail aan de weduwe waarin ik bedankte voor het eten en de ontvangst. De mail eindigde met: ‘P.S. Hoe zit het met Cooper en rabiës?’

Het antwoord liet op zich wachten. Schuldgevoel bekroop me. Ik had Cooper en zijn baasje beledigd.