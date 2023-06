Chemisch afval lozen in de Waddenzee is in principe verboden, maar andere principes gaan nu even voor

Onnatuurlijk wit, lichtgevend water kolkt naar buiten, het is handwarm en bijna kleverig. Waar het vandaan komt is nauwelijks te herleiden. De stalen buis die over de dijk kruipt, verdwijnt in een vlechtwerk van stalen buizen; een sissend, stomend, bochtig lichaam waaruit andere loosmonden steken die onbeschaamd hun fabrieksvuilnis dumpen in kwetsbaar natuurgebied – het kwetsbaarste.

Al dat afvalwater verdwijnt met het getij en wat het daar aanricht, blijft onzichtbaar. Weg is weg, ook het vuile grijze schuim dat nog even standhoudt op het basalt, lost op.

54 bedrijven lozen in de Eems, de Dollard en de Waddenzee. Dat werd bekend nadat Kamerlid Sandra Beckerman de minister had gevraagd een lijst te maken. Aanleiding was de smeerpijp van melkfabriek Campina, die een beetje was vergeten, ook omdat de dumpplek alleen bij eb bereikbaar is na anderhalve kilometer wadlopen door het schitterende slik.

De vergunningen waren niet op orde, dus die zijn snel op orde gemaakt.

Smeerpijpen bij eb, lozend op de Waddenzee. Beeld Toine Heijmans

Het lozen van afvalwater in de Waddenzee is in principe verboden, maar andere principes gaan nu even voor. Op de lijst staan kleine vervuilers, scheepswerven, een duikbedrijf; de grote klonteren samen op het chemiepark van Farmsum, naast Delfzijl. Een eiland van zware scheikundige industrie in een zee van beschermde natuur, met veel buitenlandse bedrijven die wonderlijke, telkens veranderende namen dragen. Hun smeerpijpen reiken onbeschaamd over de zeedijk, voorzien van geldige vergunningen.

ChemCom. BioMCN. Lubrizol. Nouryon. Kisuma. Plixxent.

Zeolyst, een Amerikaans bedrijf dat synthetische zeolieten maakt, het hoofdkwartier staat in Conshohocken, Philadelphia, kreeg van Rijkswaterstaat een positieve beschikking van 59 pagina’s. Technische taal die het dumpen goedkeurt van arseen, koper, kwik en ammonium, ‘als zodanig niet toegestaan’, maar omdat de normen in het natuurgebied allang zijn overschreden, is dat niet erg. Vervuild water vervuilen levert ‘geen meetbare bijdrage’ aan de vervuiling, ‘waarmee de lozing is toegestaan’.

Witgewassen als het kolkende afvalwater, pardon, ‘effluent’ – de bedekkende term.

Het chemiepark dient andere belangen. Dat Zeolyst uit Conshohocken, Philadelphia zomaar Farmsum kiest als plek voor een fabriek, geeft de streek weer vaart. Hoe dat werkt, hoe macht werkt, werd duidelijk bij een vergadering van het waterschap over de smeerpijp van Campina, die tot schrik van de bestuurders boven water was gehaald door spitwerk van journalisten. Eén partij, Betaalbaar Water, diende moties in om het lozen te stoppen. Alle andere partijen stemden tegen.

Want die fabriek staat voor ‘behoud van werkgelegenheid’, zei Wilte Everts namens het CDA, ‘daar is voor miljoenen geïnvesteerd’, ‘mede vanwege het feit dat het bedrijf mocht lozen op de Waddenzee’.

Natuur is mooi, economie is mooier.

Ruim tien jaar wist de provincie Zeeland dat de Westerschelde als riool werd gebruikt door het Amerikaanse bedrijf 3M. Alarmerend onderzoek naar zeehonden werd handig weggemoffeld. ‘Hartstikke vervelend’, zei VVD-gedeputeerde Dick van der Velde in de PZC, de krant die het pfas-schandaal en het zeehondenrapport boven water tilde. En nu het te laat is, wordt 3M heel stoer aansprakelijk gesteld.

In Steenwijk loog VVD-wethouder Bram Harmsma over biomassacentrale IceBear; burgers die klaagden over uitstoot van stof, geur, geluid en kankerverwekkend formaldehyde werden jarenlang als zeuren weggezet, tot ze gelijk kregen. Nu het te laat is, gaat de wethouder stoer de ‘beperkte overschrijding’ handhaven.

Er komt vast een dag dat de smeerpijpen uit de Waddenzee verdwijnen, en ook dan zal er stoer worden gedaan, maar vooralsnog is er net 43 miljoen geïnvesteerd om het chemiepark uit te breiden. De vraag uit het bedrijfsleven is groot.

Als ruimtestations staan de fabrieken daar, de loosbuizen lopen op betonnen voeten dwars door het terrein, brede hete leidingen; samen vormen ze een doolhof dat met onnavolgbare wendingen z’n afkomst vergeet.

En daarna verdwijnt het afval naamloos in het havenkanaal, de rivier, de zee. Het getij strijkt alles glad, zes uur op, zes uur af, langer dan de mens bestaat en zal bestaan.