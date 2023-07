Campenaerts had de etappe aangekruist maar de winst fietste langzaam bij hem weg

Halverwege de hectische etappe van donderdag kwam tv-commentator José De Cauwer met een nieuwtje over de Vlaming Victor Campenaerts, renner uit de ploeg van Lotto Dstny. Een heel goede vriend van Campenaerts had hem in vertrouwen verteld dat de renner de etappe naar Belleville-en-Beaujolais al voor de Tour had aangekruist.

Dat wilde zeggen dat Victor Campenaerts had vastgesteld dat het parkoers van de twaalfde etappe hem op het lijf was geschreven, dat hij kon proberen de rit te winnen en mogelijk de grootste dag uit zijn bestaan zou beleven. Uiteraard had Campenaerts dit niet aan de grote klok gehangen, hij had het alleen tegen een goede vriend verteld en die had alleen José De Cauwer ingelicht.

Die gooide het donderdag op de zender, maar toen was de kopgroep (mét Campenaerts erin) al gevormd en was duidelijk dat Campenaerts iets van plan was. Voor de tv besloot ik fan voor één dag van Victor Campenaerts te worden.

Er zijn in de Tour elke dag meerdere renners die de etappe hebben aangekruist. Zo te zien gaf gisteren ook Jorgenson zichzelf een goede kans en had ook Burgaudeau de rit met rood omcirkeld. Het was zo’n etappe waarin de sprinters er niet aan te pas zouden komen, waarin de topklimmers in de kop van het algemeen klassement zich zouden sparen voor de Alpenetappes en waarin de alleseters Van der Poel en Van Aert hopelijk ook een rustdag zouden nemen.

Het was een etappe van de hoop voor renners als Victor Campenaerts. Daarvan zijn er in het peloton tientallen en dat zag je gisteren vanaf het begin. Zeker zeventig coureurs hadden ’s nachts gedroomd van het podium en probeerden in de ontsnapping te komen. De breakaway is een duivels ding. Hij kan vijftien keer mislukken en de zestiende keer is het raak, niemand weet waarom.

Wielrennen is een sport waarin verliezen normaal is en winnen de uitzondering. Er zijn professionele renners die vijftien jaar lang tachtig dagen per jaar hebben gekoerst zonder één keer te zegevieren. Daarom is de zege ook zo begeerd, helemaal als het een Touretappe betreft: dichter bij de onsterfelijkheid kom je in het wielrennen niet.

Er zijn 95-jarigen die een rit hebben gewonnen in 1948 en die sindsdien volkomen tevreden door het leven zijn gegleden: alle ambitie vervuld, elke erkenning ontvangen: ritzege in de Tour.

Dat zie je niet aan Jasper Philipsen, voor wie het winnen van een Tourrit routine is geworden. Je zag het ook niet toen Mathieu van der Poel een gooi naar de overwinning deed: hij heeft er al een paar gewonnen en weet dat er nog zeges zullen volgen.

Je zag het aan de mannen voor wie het vandaag hoogstwaarschijnlijk nu of nooit was. Die godzijdank juist vandaag over wonderbenen beschikten en die door een gril van de voorzienigheid in de kopgroep terecht waren gekomen. Je zag het aan een man als Victor Campenaerts, bijgenaamd Vocsnor.

Hij trapte zich het schompes op de hellingen die bij nader inzien net te steil voor hem waren. De overwinning fietste tergend langzaam bij hem weg. ‘Jammer,’ zei Victor aan de finish. Toch lachte hij blij, hij was toch maar mooi tiende geworden.