Binnenkort: de politicus formerly known as Wopke

We horen steeds dat er sinds de Statenverkiezingen paniek heerst binnen het CDA, maar mijn bronnen reppen juist van hernieuwd optimisme onder de partijstrategen. Wopke Hoekstra kan gewoon aanblijven, alleen zijn voornaam moet sneuvelen. Korter is beter, en ‘Wopke’ stak zo zwakjes af tegen het veel vierkantere ‘Caroline’, dat men tot het inzicht kwam dat de ware kracht altijd al van achteren lag.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de re-branding van de politicus formerly known as Wopke, met posters waarop hij dromerig in de verte blikt. Sommigen achtten de slogan ‘Rechtdoor tot de Hoekstra’ iets te frivool, maar veel wordt verwacht van ‘Geloof, Hoop en Hoekstra’. Voor de jongere generatie denkt het CDA aan ‘Hoek-ups’ op Lowlands en de Zwarte Cross.

Zodra het kabinet valt en Caroline ver genoeg verdwaald is in het stikstofbos, zullen ze hun man definitief positioneren als ‘De Hoekstra van de samenleving’. Torentje, met twee vingers in de neus.