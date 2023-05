Bijna 86 uur de Giro volgen in ruil voor een half uurtje spanning lijkt me een slechte deal

Sportcommentatoren zijn meestal goed ingevoerde specialisten die overlopen van enthousiasme. Net als je denkt: dit is toch wel ongelooflijk saai, gaat het stemgeluid van de tv-verslaggever omhoog en blijkt dat je zit te kijken naar iets unieks. Dat is een vreemde ervaring die maakt dat je aan jezelf begint te twijfelen; ik had hem de afgelopen drie weken bijna elke dag.

Waarom wil de sportcommentator – Jeroen Vanbelleghem van Eurosport in dit geval – ons per se knollen voor citroenen verkopen? Waarom zegt hij niet gewoon hoe het zit: dat we zitten te kijken naar een doodsaaie optocht van lanterfanters, dat er een paar ongevaarlijke renners op kop rijden waarvan er straks (nog maar 120 kilometer te gaan) eentje zal winnen; en dat we daarna naar de studio gaan waar de analisten al klaarzitten om van de onsmakelijke ingrediënten een heerlijke prak te bakken en vast vooruit te blikken naar de veelbelovende etappe van morgen.

Jeroen moet wel: zijn bazen hebben veel geld betaald voor de uitzendrechten en tussendoor mag Mathieu van der Poel steeds uitleggen waarom hij Alpecin gebruikt en dat is ook niet voor niets. De kijker moet geïnteresseerd blijven en als de koers daar niet voor zorgt, dan de illusionist maar. De wielerfans waren bovendien flink opgewarmd: het zou een zeer bijzondere Giro worden, de laatste week was gruwelijk, Evenepoel en Roglic zouden elkaar te lijf gaan – je kon maar beter drie weken vrij nemen.

De wedstrijd moet en zal voldoen aan de geschapen verwachtingen en als hij dat niet doet, dan doen we alsof en blazen we het duel om de dagzege tussen Pinot en Cepeda op tot iets groots en o, daar komt Rubio aan, de hond die ervandoor gaat met het been, wat een sensatie.

De Giro werd doodziek toen Remco Evenepoel afstapte en blies de laatste adem uit toen Tao Geoghegan Hart zijn heup brak. Vanaf dat moment besloten Primoz Roglic en Geraint Thomas elkaar niet uit het oog te verliezen, op zijn vroegst aan te vallen op 700 meter van de finish en verder te wachten tot de tijdrit op de voorlaatste dag.

Toen die kwam en Roglic de opgespaarde energie gebruikte om Thomas veertien seconden aan de broek te smeren, zeiden de analisten in de studio dat dit bloedstollende einde alles goed maakte en dat we een ontknoping hadden gezien die we nog nooit eerder hadden beleefd (oké, drie jaar geleden in de Tour); man, wat was het spannend.

Ik vond het een slechte deal, 85,5 uur koers volgen (plus de tijd voor de nagesprekken, de krantenverhalen en de Scorito-poule) voor een half uurtje spanning en ophef, maar daarin stond ik alleen. Fijn dat Roglic won en jammer dat Thomas verloor, het had net zo goed andersom kunnen zijn en dat was óók prima geweest. Ik vroeg me opeens af of drie weken koers sowieso niet veel te lang is en of een week niet volstaat – dat heb ik nooit eerder gedacht, ik zag de grote rondes altijd als een te koesteren relikwie uit een grijs verleden toen we nog zwommen in de tijd.

En bovendien hield het maar niet op met regenen.