Bij ‘zo fout als een deur’ sloeg de humorreflex van Eric van der Burg aan

Valentijnsdag in de Tweede Kamer. Er was niets van te merken, behalve dat er 14 februari stond op het scheurkalendertje aan de zuil vlak bij Vera Bergkamp. Sylvana Simons (Bij1), het enige Kamerlid van wie je zou denken dat ze een outfit speciaal voor deze dag zou hebben, had zich afgemeld. Caroline van der Plas (BBB) was ziekjes. ‘Ik ben niet op mijn best. Dank u wel’, zei ze bij wijze van intro toen ze een vraag stelde bij het vragenuur.

De sfeer was verder ook niet lekker. Een combinatie van twee zaken die nooit prettig samengaan: woede en humor. Stephan van Baarle (Denk) was woedend. Hij stond tegenover staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD), een man die in het debat de humor niet schuwt. Ook als je de humor misschien beter even wel zou moeten schuwen.

Er bestaan vele soorten humor en Eric van der Burgs humor is die van de soort die vaders vaak hebben. Of doorgewinterde werkgevers op een vergadering. De humor van de wat oudere man. Een beetje ‘Nou, nou meisje, rustig an’, met een korreltje ‘Je neemt het wel heel hoog op, en daarom ga ik nu een grap maken’.

Ook als het over institutioneel racisme gaat. Want institutioneel racisme, dat was het thema van deze dinsdagmiddag. Van Baarle, en flink wat andere Kamerleden, wilden Van der Burg aan de tand voelen over het feit dat het Hof net een historische uitspraak had gedaan: dat de marechaussee al jaren discrimineert bij grenscontroles en huidskleur vanaf nu niet meer mag meewegen. Op alle nieuwssites stonden foto’s van een geëmotioneerde Mpanzu Bamenga, de man uit Eindhoven die bij zijn lokale vliegveld meerdere keren uit de rij was gepikt en de zaak mede had aangespannen.

Van Baarle was boos dat dit jarenlang gebeurd was en dat de rechtbank eerder had geoordeeld dat het wel mocht, zo controleren aan de grens. Hij nam ook vast een voorschot op de toekomst, dat het zomaar zou kunnen dat de marechaussee naar de Hoge Raad zou gaan. ‘Dat is walgelijk’, zei Van Baarle. ‘Dat is toch krankjorum.’ ‘Deze staatssecretaris grossiert in non-antwoorden’, zei hij ook, toen Van der Burg niet meteen kon toezeggen of de marechaussee in cassatie zou gaan. Samenvattend, aldus Van Baarle: ‘Dat is zo fout als een deur.’

En daar was het. Bij ‘zo fout als een deur’ sloeg de humorreflex van Eric van der Burg aan. Bij een onderwerp als dit – belangrijke dag, historisch moment, et cetera – zou je de humor misschien heel eventjes uit de weg moeten gaan. Van der Burg deed dat niet. ‘De rechter dacht niet, en ik citeer hier Denk, dat het zo fout was als een deur.’

Deze wonderlijke dynamiek – woede over racisme en daar vervolgens een soort humor over bedrijven – bleef in stand. Op een gegeven moment zei Van Baarle dat de staatssecretaris nu de laatste kans kreeg om te erkennen dat ras jarenlang een nadrukkelijke rol had gespeeld in screenings van de marechaussee. Van Baarle: ‘Dit is uw laatste kans om dat te erkennen.’ Van der Burg: ‘Nou, dank u wel.’

Even later kwam Renske Leijten (SP) aan het woord, een Kamerlid dat de woede ook niet schuwt. Zij zei: ‘Iedereen voelt hier aan zijn water dat de staat in cassatie gaat.’ Er begon een patroon te ontstaan. Eric van der Burg zag iemand die kwaad was, pikte één woord uit het relaas van die persoon en ging daaromheen dan een grapje verzinnen. ‘Ik ben aan mijn achtste glas water bezig, dus over aan je water voelen …’, zei hij tegen Leijten.

Feitelijk gezien niet eens een te begrijpen grapje, maar met veel aplomb gebracht, waardoor Van der Burg een korte lach kreeg van de scholieren op de publieke tribune. En zo was er, nu voor de derde keer in ongeveer een kwartier, een gebbetje gemaakt op een historische dinsdagmiddag, in een debat over institutioneel racisme.