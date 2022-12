Bij het schrijven van deze column is nauwelijks gebruikgemaakt van AI

Alexander Klöpping zat bij de talkshow Op1. Zijn hoofd was ontploft. Dit werd verschillende keren door de presentatoren herhaald, maar aan de buitenkant was niets te zien. Geen blikschade, nergens bloedspetters. Gelukkig maar, want juist die avond droeg hij het soort witte trui dat je altijd draagt als je een niet te stelpen bloedneus krijgt, of als je gedwongen bent ergens tomatensoep te eten.

Meestal wanneer Alexander Klöpping een revolutionaire ontwikkeling komt duiden, zakt er, ratelderatel, zo’n metalen, hufterproof scherm voor mijn gedachten. Geen nieuwtje komt er doorheen. Niet vanwege de boodschapper, maar vanwege de boodschap, die meestal afkomstig is uit de nabije toekomst, een tijd waarin ik, als ik me niet rap laat omscholen tot iets waarvan ik nu nog niet weet hoe het heet, mezelf terugvind in een rusthuis voor uitgerangeerde digibeten.

Maar ja: je wil de ellende toch onder ogen zien. Dus: scherm omhoog en opletten.

Klöpping besprak de introductie van de nieuwe chat-app ChatGPT. ChatGPT kan, nou ja, vrijwel alles. Je kunt hem alles vragen, je kunt hem iedere denkbare schrijfopdracht laten uitvoeren. RTL Nieuws had de volgende dag zijn eerste, geheel door kunstmatige intelligentie (AI) geschreven artikel over ChatGPT online staan, en academici leggen examens aan ChatGPT voor, om binnen enkele tellen de antwoorden foutloos terug te krijgen. Er schijnen nu nog af en toe ‘plausible-sounding but incorrect or nonsensical answers’ tussen te zitten, vermoedelijk om mensen zoals ik nog de illusie van geruststelling te verschaffen. Maar dat duurt vast niet lang.

Klöpping: ‘Het is zo’n moment dat je je opeens realiseert hoe snel dingen kunnen gaan.’

Speciaal voor de Volkskrant van dinsdag schreef ChatGPT drie tekstjes, waaronder een moordscène uit een Nicci French-achtige thriller. De uitgever van Nicci French was niet onder de indruk. Met name ‘psychologische diepgang’ ontbrak. De 165 woorden waarin een vrouw in een Amsterdams steegje wordt neergestoken, konden niet tippen aan het echte werk.

Ik moest denken aan een scène uit het Vlaamse tv-programma Basta, waarin een wiskundige zich maandenlang verdiept in de ‘telsleutel’ waarmee hij de code van onoplosbare tv-belspellen kan kraken. Na eindeloos cijferen is hij overtuigd van zijn gelijk, berekent het antwoord, en belt in. Eenmaal live in de show wordt zijn antwoord fout gerekend. Onmiddellijk begrijpt hij welke rekenfout de programmamakers hebben gemaakt, en belt nogmaals. Dit keer is het wel goed. De wiskundige wint een geldbedrag. Vlak voor de verbinding wordt verbroken, kan de beller nog net roepen: ‘Mijn eerste antwoord was wél goed!’

Zou het kunnen, dat de uitgever ernaast zit, en niet de app? Zou het mogelijk zijn dat kunstmatige intelligentie het oeuvre van een schrijver grondiger, preciezer doorgrondt en kan imiteren dan degene die de boeken redigeert, controleert, aanprijst en verkoopt? En als dat nu nog niet het geval is, hoelang zal het duren voor dat moment aanbreekt?

De eerste berichten over ChatGPT ademen een grenzeloos optimisme. Onherstelbare verbeteringen zijn aanstaande. Ons zal zoveel werk uit handen worden genomen dat we niet meer zullen weten waar we het moeten zoeken. In die berichten klinkt opvallend weinig onzekerheid door, en evenmin twijfel over wat het kost, of twijfel over wat het oplevert: het frictieloze, het totale gladstrijken en vergemakkelijken van alles, en hoe snel je daaraan went, tot je vanzelf niet anders meer verdraagt. Zelf beweert de ChatGPT dat hij me niet overbodig zal maken; hij wil alleen maar helpen.

Jaja, túúrlijk.