Bij ‘de ontwikkelbedrijven’ schiet de ontwikkeling er soms bij in. Net als bij de lonen

Voor het gebouw van de sociale werkplaats in Hengelo spreekt Wouter de buschauffeur aan, gewoon voor de zekerheid. ‘Weet jij hoe je op de A1 moet komen?’ Wouter weet uit ervaring hoe buschauffeurs zich met de route kunnen vergissen, dat moeten ze nu niet hebben.

Wouter, 29 jaar, doet het onderhoud van de begraafplaats. Coniferen rooien, taxussen terugplanten. Eerder werkte hij in de groenvoorziening in een woonwijk, maar dat was te druk. ‘Aan een drukke weg lette ik niet meer op het verkeer.’ Op de begraafplaats is geen verkeer.

Staking van medewerkers van de sociale werkvoorzieningen in Utrecht. Beeld Ana van Es

De bus vertrekt. Gelach alom. We gaan op schoolreisje en vergeet je zonnebrand niet. Maar man, het is toch wel spannend. Ze gaan staken, medewerkers van de sociale werkvoorzieningen in heel Nederland. Voor meer loon. Een betere reiskostenvergoeding. En ook een beetje voor erkenning, dat ze er mogen zijn.

Hoe zat dat ook alweer met sociale werkvoorzieningen? Zo’n tien jaar geleden bedacht politiek Den Haag een ‘sterfhuisconstructie’. Dit was de gedachte: met hulp en goede wil kan iedereen een gewone baan vinden. In de ‘participatiesamenleving’ doet iedereen mee. De enkeling voor wie meedoen te hoog gegrepen blijkt, blijft thuis met een uitkering.

Drie keer raden: het werd een fiasco. De sociale werkvoorzieningen bestaan nog steeds, maar heten ‘ontwikkelbedrijven’. Het is moeilijker geworden om binnen te komen en je krijgt minder betaald. Wouter wijst naar zijn oudere collega’s. Dat zijn échte ‘SW’ers’, met de felbegeerde ‘SW-status’. Ze kwamen binnen voor 2017, ze krijgen een hoger loon.

Wouter valt onder de nieuwe regeling Beschut Werk. Hij wordt betaald volgens een cao met de curieuze naam ‘Aan de Slag’, iets dat in de praktijk vooral ‘Minder Salaris’ betekent. Hij krijgt geen eindejaarsuitkering zoals collega’s op de begraafplaats, om nog maar te zwijgen over gemeente-ambtenaren die eigenlijk hetzelfde werk doen. Die krijgen er 10 procent bij. Wouter niet. Zijn inkomen kan nauwelijks groeien.

In de bus heeft ‘iedereen een verhaal’, zegt een medewerker van de groenvoorziening die als jongeman ‘in de war’ raakte. Nu stuurt hij 25 man aan. Hij ziet de sociale werkvoorziening als ‘een gewone ambtelijke organisatie’. Loonsverhoging, net als andere gemeenteambtenaren, lijkt hem redelijk. Maar helaas: zijn loon staat stil.

Een vrouw vertelt dat ze op school ‘niet goed meekomen’ kon. Ze werkt op de inpakafdeling, in een rustig hoekje, anders zijn er te veel prikkels. Ze zit tegenover de 37-jarige Martijn, die is uitgeleend aan een bedrijf waar ze ‘alles maken dat een stekker heeft’. Hij volgt een mbo-opleiding, daarna lonkt ‘het gewone bedrijfsleven’, hij is ‘koppie-koppie’, zegt een collega goedkeurend.

Een vader vergezelt zijn jongvolwassen zoon. De roep om meer loon vindt hij noodzakelijk maar ‘plat’, want het gaat vooral om het achterliggende probleem: dat de overheid onvoldoende in deze mensen investeert. Bij het ontwikkelbedrijf schiet de ontwikkeling er soms bij in. ‘Zoals het gaat met de lonen zeg je eigenlijk: deze mensen zijn onveranderbaar.’

Jos van 62, een bril, een petje, in zijn hoofd is het ‘90 procent goed’, vertelt over zijn koophuis. Hij kon dat betalen samen met zijn partner. Een huis kopen, doceert hij, betekent minder vaak op vakantie. Zijn zoon heeft een ‘beperking’, maar die heeft toch ook een huis gekocht, dat is dus ‘perfect’ afgelopen. Veel collega’s, is zijn indruk, komen nauwelijks rond. Ze hebben zelfs geen geld voor het voetbal.

Jos werkt op de inpakafdeling, hij pakt moertjes in en verbindingsstukjes van verwarmingsbuizen. Je mag koffie meenemen op de werkplek, dat is ‘heel leuk’. Ooit werkte hij in een gewone fabriek. Daar viel hij uit, iets met ‘omstandigheden’. Toen solliciteerde hij hier. Dat zoiets gewoon kón, zegt Wouter, solliciteren bij de sociale werkvoorziening.

In Utrecht parkeert de bus achter talloze andere bussen voor Park Transwijk. Wouter en de anderen schuifelen onder de bomen door naar binnen. ‘Het is enorm druk’, zegt een ordebewaker met een verschrikte blik in haar ogen. ‘We moeten zien hoe we deze crowd gaan managen.’

De duizenden mensen die politiek Den Haag enkele jaren geleden met een uitkering de vergetelheid in probeerde te jagen, zijn zo massaal uitgelopen dat ze bijna niet meer in het park passen.