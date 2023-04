Asielzoekers? Cees ziet ze als een uitkomst voor de BV Nederland

Mohammed – open blik, vriendelijke lach – had vroeger gewoon een baan, zoals de meeste twintigers. In de Syrische hoofdstad Damascus werkte hij in een supermarkt en in een internetcafé. Maar nu is alles anders.

Mohammed vluchtte 2,5 jaar geleden naar Nederland. Hij is statushouder: een asielzoeker met een verblijfsvergunning. Hij heeft zijn eigen woning, in het kustdorp Beverwijk. Betaald door de overheid. Want zijn eigen geld verdienen, dat doet Mohammed niet meer. Hij zit in de bijstand.

Niet omdat Mohammed niet wil werken, maar omdat het zo gaat met vluchtelingen in Nederland. ‘Steeds meer statushouders hebben betaald werk’, kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week optimistisch. Het verhaal spinnen, heet dat in pr-termen. Want de cijfers zijn droevig.

Van de statushouders die – net zoals Mohammed – 2,5 jaar in Nederland zijn, werkt nog niet een op de vijf. Tien jaar geleden was dat zelfs slechts een op de negen, vandaar de stijgende lijn. Zelfs hoogopgeleide vluchtelingen eindigen meestal langdurig in de bijstand.

Nederland heeft een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Als statushouders aan de slag gaan, dan is dat een ‘win-winsituatie’, schreef minister Van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Helaas lukt dat maar zelden.

‘Ha, Mohammed!’

Dat is Cees Duijn, ondernemer uit Velsen-Noord. Deze weet u nog: in Velsen-Noord wonen asielzoekers op een schip. Over dat schip is politiek gepalaver, zoals overal waar asielzoekers worden opgevangen. Schip moet weg, schip blijft toch.

Rondleiding bij Tata Steel. Mohammed staat links vooraan. Beeld Ana van Es

Het kantoortje van Cees bevindt zich op een grijs bedrijventerrein, niet ver van het schip – hij is daar vrijwilliger. Cees zit in de afvalverwerking. Hij werkte in Libanon. Voor de overheid begeleidde hij zakelijke projecten in ontwikkelingslanden. Misschien is het zo begonnen.

Maar mogelijk was het ook de Syriër die hij ooit aannam: een man die beroerd Nederlands sprak, maar een meester bleek in koper slaan. Een gesprek met Cees is een interessant staaltje omdenken.

Asielzoekers? Cees ziet ze als een uitkomst voor de BV Nederland. Hoe krijgen we anders alle vacatures vervuld? ‘We hebben ze nodig als je economische groei wilt waarmaken.’

Cees kan haarfijn uitleggen waarom vluchtelingen in de bijstand eindigen. Natuurlijk, de taal is een hindernis, diploma’s worden niet erkend en heus niet iedereen kan meekomen in Nederland. Maar er is ook een hordeloop aan bureaucratische obstakels.

Asielzoekers hebben het eerste half jaar een arbeidsverbod. Zelfs taalles zit er dan officieel niet in. Daarna, als de meesten murw en ontmoedigd zijn, is werken toegestaan, maar slechts 24 weken per jaar.

Daarvoor is echter een verklaring nodig van uitkeringsinstantie UWV. ‘De grootste nachtmerrie die er bestaat’, aldus Cees. ‘Geen werkgever doet dat.’

Mensen van het schip wilde hij met een busje rondrijden langs werkgevers. Gewoon kennismaken. Maar dat werd ontraden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het zou valse hoop geven. De instanties willen wel, maar ze ‘komen uit het circuit ‘het kan niet en het mag niet’’.

Net van school, in 1969, begon Cees zijn loopbaan bij staalfabrikant Tata, toen nog Hoogovens, de grootste werkgever in de regio. Kom bij hem niet aan met verhalen over megavervuiling door de staalgigant. Hij leerde daar een vak, hij gunt iedereen zo’n start.

En dus zit ook Mohammed op een ochtend in een zaaltje bij Tata, samen met statushouders uit Syrië, Soedan, Iran en Afghanistan. Een robot brengt folders rond.

Om statushouders met een technische achtergrond binnen te halen, verzorgt Tata zelf een intensieve cursus Nederlands, vanaf dag één met salaris (2.690 euro bruto per maand). Daarna volgt een vakopleiding en uiteindelijk een vast contract. De taalcursus die in mei begint, zit vol.

Volgt Mohammed dit verhaal? Ja, zegt hij in het Nederlands. Een beetje, bekent hij in het Arabisch. Dit is de ellende: op de bank met een uitkering beklijft de nieuwe taal nauwelijks. ‘De taal leren ze het snelste op de werkvloer’, zegt Cees.

Een van de Afghanen, een serieuze man met een aktentas, geeft na afloop zijn visitekaartje. Het kartonnen kaartje blijkt een bewijs van zijn vorige leven. In Nederland is hij werkloos, maar vroeger in de Afghaanse hoofdstad Kabul had hij een bouwbedrijf met maar liefst twee filialen.