Arne Slot naar de Spurs: loyaliteit is mooi, maar het moet niet te veel geld kosten

Beeld -

Feyenoord is kampioen, maar daar gaat het allang niet meer over. De grote vraag is nu: wat doet trainer Arne Slot? Slot staat na het huzarenstukje met de club uit Rotterdam bekend als de man die het geheim van het voetbal heeft ontrafeld: hij heeft bewezen dat hij met een bescheiden budget een bijna nieuw team kan opbouwen dat meteen kampioen wordt. Dat is precies wat elke club wil en vooral Tottenham Hotspur heeft er veel geld voor over om de tovenaar uit Bergentheim naar Noord-Londen te halen. Ze zijn daar al sinds 1961 geen kampioen meer geworden.

Slot beweert dat hij nog geen aanbiedingen heeft gehad, Feyenoord is bereid het salaris van de trainer (twee miljoen per jaar) verder te verhogen. Maar de zaakwaarnemer van Slot heet Rafaela Pimenta en zij heeft het vak geleerd van wijlen Mino Raiola – haal eruit wat erin zit. Dat zijn de contouren van het schimmige spel dat onderhandelen heet.

Feyenoord verkeert in een moeilijke en ongelijkwaardige positie. Geld speelt in de Premier League geen rol. De laatste trainer van naam die de Spurs leidde, Antonio Conte – tot maart 2023 – verdiende 18 miljoen euro per jaar, maar iets minder dan Klopp van Liverpool (19 miljoen) en Guardiola van Manchester City (22 miljoen). Daarbij vergeleken heeft Erik ten Hag zich door Manchester United laten strikken voor een fooi (10,8 miljoen euro).

Als troost 68 miljoen euro mee

Zelfs wanneer je het slecht doet, wacht in de Engelse competitie de ilvervloot. Coach Graham Potter werd vorig jaar september tegen een afkoopsom van 24 miljoen door Chelsea overgenomen van Brighton & Hove Albion. Na 31 matige wedstrijden werd hij dit seizoen ontslagen en kreeg hij als troost 68 miljoen euro mee. Wie tekent bij een van de rijke Premier League clubs is, onafhankelijk van de resultaten, voor de rest van zijn leven binnen – zelfs de financiële toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen is verzekerd.

De fans van Feyenoord willen dat Slot blijft en de club zelf hoopt dat er bij de succestrainer nog enig besef van loyaliteit is; dat hij zijn tot 2025 lopende contract respecteert en zijn kunsten nog minstens een seizoen in de Champions League laat zien. Loyaliteit, redeneren ze in de top van het voetbal, is prachtig. Het moet alleen niet te veel geld kosten. Slot is daarop geen uitzondering – zie zijn overgang van AZ naar Feyenoord.

Roem en succes kunnen in het voetbal binnen de kortste keren in hun tegendeel veranderen: wordt Feyenoord komend seizoen in de eerste ronde van de Champions League uitgeschakeld – wat niet kan worden uitgesloten – dan vindt iedereen Slot opeens een matige trainer en daalt zijn ster en tevens zijn prijs: je moet cashen als je aandelen op hun hoogst staan.

Deze week komen de Spurs met een aanbieding voor Slot en diens sterspeler Kökçü en ze zullen daarna tientallen miljoenen overmaken naar Feyenoord – tussen de regels door viel dat voor de goede luisteraar op te maken uit Slots eigen woorden na het duel met Go Ahead Eagles. Het is jammer en niet eerlijk dat het allemaal zo onrechtvaardig is verdeeld in het voetbal, maar zelfs een beschaafd man als Slot zal aan de talloos veel miljoenen geen weerstand kunnen bieden.