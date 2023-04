Veel mensen kampen met onvruchtbaarheid, zo stond er in de krant, en dat komt onder andere doordat vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen.

Dit lees je vaker. Alsof vrouwen in hun eentje over de kinderkwestie gaan; en dat ze vanwege hun prangende carrière of hun irreële ideeën over de liefde besluiten voorlopig nog maar niet zwanger te worden. Die gekke vrouwen toch.

Ik heb het anders gezien. In de stelletjes om mij heen waren het vaker de mannen die eerst nog een lange reis wilden maken of die eerst nog langer teleurgesteld wilden raken in het uitblijvende succes van hun band.

De vrouwen probeerden af en toe wat aan te sporen, en dan werden ze denigrerend toegesproken over hun biologische klok, of werd er vrolijk geroepen: ‘Heb je last van rammelende eierstokken?’

Dan moest er meegelachen worden, terwijl een kinderwens diep kan zijn en onvruchtbaarheid een diep verdriet.