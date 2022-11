Als ik niet kan bewegen, ben ik dan wel een automobiel?

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is opgevallen op de weg of in de berm.

Op de dag dat er om 8 uur ’s morgens 940 kilometer file stond – het was de drukste ochtendspits van het jaar – wist je: het is weer november. Maand van altijd regen en J.C. Bloem, maand van altijd file en iemand die ‘rijden, rijden, rijden’ roept. Dit keer heet hij Daniel Koerhuis, de man die voor de VVD in het parlement belast is met het verdedigen van de belangen der automobilist. Hij werd voorgegaan door uit asfalt en vangrails opgetrokken mannen als Charlie (‘De auto is geen melkkoe’) Aptroot en Pieter (‘Als je door een bos een weg aanlegt heb je twéé bossen’) Hofstra.

De mannen zijn gekomen en gegaan, de files zijn gebleven.

Elke weg die erbij kwam, stond nog voordat je ‘rijden, rijden, rijden’ kon zeggen vol met blik dat zichzelf tergend langzaam voortsleept en dat je, als je goed oplet, vol existentiële twijfel om zich heen ziet kijken: gisteren stond dit er nog niet, waarom sta ik hier, kom ik ooit aan, als ik niet bewegen kan ben ik dan wel een automobiel, is vrijheid die je gedwongen stilstaand beleeft ook vrijheid, is dit wat Joop (‘Elke arbeider een auto’) den Uyl wilde?

Op de donkerste en natste dagen van november kunnen alleen geoefende waarnemers het exacte moment aanwijzen waarop het staartje van de ochtendspits is opgeslokt door het begin van de middagspits.

Het antwoord luidt steevast: meer wegen. Want er zijn altijd nieuwe plekken waar nieuwe mensen wonen die ook het recht hebben om elke dag deel te nemen aan de file. Daar is tegenwoordig iets dat stikstofruimte heet voor nodig en die behoefte leidde al tot boeiende ruzies tussen de Rijksoverheid en de provincie Gelderland. Het Rijk heeft ‘stiekem’ Gelderse boerderijen opgekocht om met de vrijvallende stikstofrechten de ring rond Utrecht te verrijken met nog meer plek voor stilstaand verkeer. Waarmee schaarse stikstofruime die het provinciebestuur van Gelderland had willen aanwenden voor woningbouw, is gekaapt. In de Gelderse Staten vielen harde woorden: ‘Stikstofroof’ (GroenLinks), Gelderland wordt ‘een wingewest’ (VVD) en ‘Van onze stikstof moet iedereen afblijven!’ (PVV).

Zo wordt de strijd om het asfalt oneindig veel complexer en stijgt de waarschijnlijkheid dat infrastructuurprojecten zullen stranden.

Dat zou weleens een zegen kunnen zijn, want het beste middel tegen file is file. En kilometerbeprijzing, thuiswerken, fietssnelwegen en fijnmazig, betrouwbaar openbaar vervoer.