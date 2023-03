Als ik naar bed ga kijk ik altijd even of Caroline van der Plas er misschien onder ligt

Als ik naar bed ga kijk ik tegenwoordig altijd even of Caroline van der Plas er misschien onder ligt, want zij is overal, soms op meerdere plekken tegelijk, dus je weet maar nooit. In haar eentje krijgt ze meer mediaruimte toebedeeld dan Nick en Simon tezamen. Zo werd ze ‘Caroline’, achternaam overbodig, en wist ze eigenhandig een rem te zetten op de gillende haast die er vorig jaar nog was om de stikstofuitstoot snel en drastisch te verlagen. Inmiddels is volgens VVD-lijsttrekker Edith Schippers het noemen van een jaartal al ‘polariserend’.

Vier jaar geleden was er een andere politicus die dankzij overweldigende media-aandacht geen achternaam meer nodig had. Hij boekte een klinkende verkiezingszege, en wat er toen gebeurde: hij werd knettergek. Ik acht ‘Caroline’ slimmer en minder roekeloos dan hoe-heet-ie-ook-alweer, maar dingen kunnen snel veranderen wanneer haar partij echte verantwoordelijkheid krijgt voor het oplossen van een enorm en reëel probleem dat er intussen niet kleiner op wordt.