Als ik die ‘bezorgde’ stemmen over Poetin hoor, moet ik altijd aan het verhaal over de buffels en de leeuwen denken

Moeten we Oekraïne wel zo ruimhartig financieren in de oorlog? Zo ja, is het dan nodig om dat zo van de daken te schreeuwen? Nu premier Mark Rutte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten opnieuw de 2,5 miljard euro extra steun aan het Oekraïense leger heeft bevestigd, worden de wenkbrauwen gefronst. Want, worden we door deze openlijke steun aan Oekraïne straks bij een nucleaire oorlog geen doelwit van Poetin? Als ik die ‘bezorgde’ stemmen hoor, moet ik altijd aan het verhaal over de buffels en de leeuwen denken.

Over de auteur Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

In dat verhaal wordt een kudde buffels constant aangevallen door de leeuwen. Omdat de buffels bereid zijn om voor elkaar te vechten, weten ze de aanvallen af te weren met een wondje hier en een wondje daar. Deze saamhorigheid maakt dat de leeuwen steeds magerder en zwakker worden. Het gebrek aan eten neemt op den duur zulke vormen aan dat de leeuwen serieus overwegen om het gebied te verlaten en op zoek te gaan naar andere vlaktes waar buffels niet zo solidair zijn met elkaar.

Maar de sluwste leeuw onder hen, degene die in een gevecht tegen de buffels een oog is verloren, heeft nog een rekening te vereffenen met de vijand die hij denigrerend de ‘ossen’ noemt. ‘We gaan niet weg. Ik ga iets uitproberen’, houdt hij vol en benadert de kudde in zijn meest vredige houding. ‘Beste buffelvrienden’, miauwt de eenogige leeuw, ‘het wordt tijd dat jullie ons beter leren kennen. Eigenlijk zijn wij leeuwen vredelievende dieren. Het is waar dat we jullie vaak hebben aangevallen. Jullie moeten alleen weten dat we telkens geprovoceerd zijn door die ene buffel met de lichtbruine haren. Zijn kleur schijnt te fel in onze ogen. Eigenlijk doen we aan zelfverdediging. Geef hem aan ons en we leven voortaan in vrede naast elkaar.’

Velen vinden dat Eenoog redelijk klinkt. Het overleg over zijn voorstel duurt lang, maar uiteindelijk wordt de lichtbruine buffel opgeofferd aan het verheven doel van de duurzame vrede.

Hierna blijft het een hele tijd rustig, totdat Eenoog weer aan komt sjokken. ‘Ik wil jullie wederom feliciteren met jullie beslissing van laatst. Jullie zullen nu wel overtuigd zijn van onze beste bedoelingen. Maar, daar gaat het nu niet om. Ik ben hier om een groot probleem te bespreken met jullie.’

‘Wat dan?’, willen de buffels weten.

‘Die ene buffel met de veel te lange staart. Zijn staart is zo lang dat het haast een belediging is voor leeuwenogen. Hij is als het ware gemaakt om ons te provoceren. We willen helemaal niet jullie allemaal aanvallen. Geef hem aan ons en we leven daarna in broederschap naast elkaar.’

Weer wordt er vergaderd en men ziet snel in dat de nadelen van het opofferen van de buffel met de lange staart niet opwegen tegen de voordelen ervan. En zo wordt de lieve buffel met de mooie staart uitgeleverd aan de leeuwen.

Het tafereel herhaalt zich telkens weer. En iedere keer krijgen de roofdieren hun zin. De zwarte buffel eindigt in de maag van de leeuwen, de dikke buffel moet er ook aan geloven, de eenhoorn heeft ook geen kans, de kreupele evenmin. Allemaal hadden ze wel iets waarmee ze de normaal gesproken vredige leeuwen ophitsten.

Ik weet niet alle namen van de buffels die zijn opgeofferd. Maar met een beetje verbeeldingskracht zouden ze zomaar Transnistrië, Abchazië, Zuid-Ossetië, Krim en Donbas kunnen heten. In dit verhaal gaat het per slot van rekening niet om de namen, maar om de bittere werkelijkheid die op zonnige dagen in de mooie, grote ogen van de buffels schijnt. Die werkelijkheid is dat de leeuwen ondertussen groot en sterk zijn geworden en de buffels schaars, zwak en bang. Eenoog vind het niet eens meer nodig om vriendelijk te zijn tegen de buffels. Zoals Poetin zijn eisen bromt op televisie, zo gromt Eenoog: ‘Geef die ene rund. Die daar, die dikste os…’

De meeste buffels zijn inmiddels opgegeten. Ze hebben niet meer de kracht om voor elkaar te vechten en vragen zich de hele tijd af waar ze de fout zijn ingegaan. Een van hen, degene die zich zo nu en dan in de geschiedenis van de roofdieren heeft verdiept, loeit een paar dagen voor zijn dood: ‘We verloren deze oorlog op de dag dat we de eerste buffel, die ene met de lichtbruine haren aan de leeuwen gaven.’