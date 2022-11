Als huisarts word je telkens weer verrast met een nieuwe eerste keer

Alles ligt klaar. Ik ben zenuwachtig. Dit is de eerste keer dat ik zelfstandig deze chirurgische ingreep doe, zonder mijn opleider. ‘Heb je dit al vaker gedaan?’ vraagt de patiënt een beetje argwanend. Tja, wat zeg je dan, als verse dokter: ‘Nou, twee keer, maar mijn opleider was er toen bij, en dit is de eerste keer zonder hem, dus ja, ik ben net zo zenuwachtig als u hoor.’

Ik moet niet alleen mijn eigen onzekerheid overwinnen, maar ook de patiënt weten te overtuigen dat zijn overlevingskansen niet direct kelderen als hij door mij wordt behandeld. Dus antwoord ik: ‘Zeker!’ Gelukkig gaat het allemaal vlot.

Over de auteur Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.

Helaas heeft de lange opleiding, eerst tot arts, later tot huisarts, veel van dit soort zenuwslopende eerstekeermomenten. Het begint al als coassistent. Voor het eerst een injectie zetten, een infuus aanleggen, aarzelend een vrouwenborst onderzoeken, trillend het mes zetten in een levend mens.

Tijdens de huisartsopleiding zijn er ook veel eerste keren. De eerste keer een spiraal plaatsen, een nagel verwijderen. Voor het eerst een metaalsplinter uit iemands oog boren.

Er zijn ook veel eerste keren die niks met prikken of snijden te maken hebben, maar minstens zo indrukwekkend en spannend zijn.

De eerste keer dat je in vertrouwen wordt genomen over seksueel misbruik. Dat iemand je advies vraagt over de opvoeding – terwijl je zelf nog een halve student bent en meer affiniteit hebt met bier dan met baby’s. De eerste keer iemand moeten vertellen dat hij kanker heeft.

Concurreren

Alsof de eerstekeerstress niet verlammend genoeg is, moet de zogenoemde opleideling ook nog concurreren met zijn opleider. Elke huisarts in opleiding heeft meegemaakt dat een patiënt het consult begint met: ‘Ik wilde eigenlijk een afspraak met de echte dokter, maar die had geen tijd’. Of, met onverholen teleurstelling in de stem: ‘Wanneer komt mijn eigen huisarts nou weer eens op visite?’

Je kunt het als huisarts in opleiding moeilijk winnen van je opleider. Die heeft jaren ervaring en de patiënten hebben niet voor niks voor die dokter gekozen. Als ze hem of haar geen fijne dokter vonden, waren ze wel naar een ander gegaan. Alsof je als beginnend violist moet debuteren op een concert van André Rieu, voor zijn verstokte fans.

Wij leiden in mijn praktijk ook artsen op tot huisarts. Dat doen we om onze vakkennis door te geven, maar ook uit eigenbelang. Het houdt ons scherp als af en toe iemand vraagt: waarom doe je dat zo? Ook dwingt opleiden ons om ontwikkelingen in ons vak echt goed bij te houden. Bovendien leren de opleidelingen niet alleen van ons, maar wij ook van hen. Zo heeft Johnatan die afgelopen jaar bij ons in opleiding was tot huisarts, mij weer geleerd hoe belangrijk het is om tijd en rust uit te stralen.

Johnatan lijkt een soort natuurlijk tefallaagje te hebben waar alle stress vanaf glijdt. Met zijn ontspannen houding creëert Johnatan een positieve sfeer in de spreekkamer.

Luisteren

Hoe druk het ook is, Johnatan neemt de tijd om goed te luisteren. En goed luisteren is de helft van ons werk. Voor patiënten is echt gehoord worden essentieel voor de erkenning van hun klachten. Geen wonder dat veel patiënten fan werden van dokter Johnatan.

Hij kreeg door zijn rust en aandacht zelfs het vertrouwen van een patiënt om diens euthanasietraject te begeleiden. En zo verrichte hij als eerste huisarts in opleiding in onze praktijk een euthanasie. Hoogst ongebruikelijk voor een arts in opleiding. Het is allemaal heel rustig en vredig verlopen. Ook alle naasten kijken er met een goed gevoel op terug.

Het slechte nieuws: de eerste keren zijn nooit over. Als huisarts blijf je situaties tegenkomen die je niet kent en dan is dat coassistentengevoel net zo hard weer terug. Maar dat is juist ook het mooie van huisarts zijn. Net als je denkt, nu heb ik het allemaal wel gezien, word je weer verrast met een nieuwe eerste keer.