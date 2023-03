Als ergens sprake is van sektegedrag en intimidatie is dat op sportredacties

In het weekend van ‘de affaire’ ging NOS Studio Voetbal zondagavond, ook zonder hoofdredactie, gewoon door. Presentator Sjoerd van Ramshorst zei dat wat er was gebeurd ‘veel pijn’ deed en dat het allemaal heel erg was voor ‘mensen die hier nare ervaringen hebben meegemaakt’, en die de sfeer als ‘onveilig hebben ervaren’.

Daarna kwam verslaggever Jeroen Stekelenburg. ‘Mensen hebben de sfeer hier als vervelend ervaren. Dat zijn er veel te veel geweest.’ Volgens Stekelenburg was er sprake van ‘grove, slechte grappen,’ die bij degenen aan wie ze waren gericht ‘veel harder binnenkwamen’. ‘Daar hadden we ons veel bewuster van moeten zijn.’

Stekelenburg zag de rollercoaster waarin de redactie was terechtgekomen na het interne onderzoek van de NOS zelf, de column van Marijn de Vries in NRC over de neuk- en wieleranalist bij de Avondetappe en het grote Volkskrant-verhaal over de sfeer op de redactie van Studio Sport als een ‘keerpunt’ waarop ‘introspectie’ moest volgen.

Tot zover de affaire, over naar Vincent Janssen die had bedankt voor het Nederlands elftal.

Ik heb lang op sportredacties gewerkt (zo’n tien jaar bij de Leeuwarder Courant en de Volkskrant) en ik kende ook andere sportredacties goed genoeg om te weten dat sprake was van een wijdverbreide cultuur van machogedrag dat zich niet beperkte tot Studio Sport. De Telegraaf, NRC, AD: van hetzelfde laken een pak, hard en genadeloos, soms op het onmenselijke af. Ik reisde ook een paar jaar mee met het haantjescircus van de Avondetappe, al was de neukspecialist er toen nog niet bij.

In mijn tijd op de Volkskrant-sportredactie zag ik hoe een collega systematisch werd weggepest. Het waarom was niet duidelijk, met zijn kwaliteiten had het niets te maken, een van de leidende apen zag hem kennelijk als een gemakkelijk doelwit. Wat nu ‘een giftige cultuur’ heet, was toen nog een ‘machocultuur’ en daarin moest je je maar staande zien te houden, anders was je kennelijk ongeschikt.

Binnen veel deelredacties op een krant of bij andere media heerst een neiging tot sektevorming van gelijkgestemden, met buitensluiting als voornaamste machtsmiddel. Sekteleden kunnen hun plek verzekeren door zich te voegen naar de mores van het selecte gezelschap – en door mee te doen met alle narigheid. Die neiging was op sportredacties misschien nog wel sterker dan elders: er werkten nogal wat alfamannetjes die in hun eigen ogen minstens even grote sterren waren als die waarover ze berichtten. Wie niet de naam van de nummer twee van de Tour van 1977 kende kreeg een brevet van onvermogen. Vragen over ‘de dweil’ bij het schaatsen kon je beter niet stellen – zeker als je een vrouw was, die werden op sportredacties sowieso beschouwd als ongewenste indringers. ‘De grove, slechte grap’ was een wapen van uitsluiting en intimidatie en de roddel was een veelgebruikt gif – ik kan niet uitsluiten dat ik me daar ook weleens van heb bediend of me er in elk geval niet tegen heb verzet.

Tom Egbers is nu de kwaaie pier. Dat is zijn eigen schuld. Maar hij functioneerde binnen een cultuur waarin lange tijd niemand zich erg druk maakte over omgangsvormen, intimidatie en seksisme.

Dat is radicaal aan het veranderen en dat werd tijd. Hopelijk heeft Jeroen Stekelenburg gelijk en vormt de Studio Sport-affaire een keerpunt: het eind van een abnormaal tijdperk.