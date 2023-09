Zowat twee weken geleden zat ik op een bankje aan het Bellamyplein, dat bij mooi weer, door de oogharen bekeken, wel wat Parijse allure ademt. Ik at een ijsje en dacht aan Sylvie Meis, die ooit in een interview pochte: ‘Ik neem weleens een ijsje. Dan eet ik zelfs het hoorntje op.’

Zelf wilde ik juist mijn tanden in het hoorntje zetten toen er, op links, een bruine muis kwam aanlopen. Hij tuurde speurend om zich heen, alsof hij zijn fietssleutel kwijt was, en nam toen plaats naast mijn boodschappentas.

‘Hee, hallo!’, zei ik. Ik heb niets tegen muizen. Je ziet de laatste tijd zelfs ratten rondlopen in Amsterdam. Ook daar heb ik op zich geen bezwaar tegen, maar ze geven wel wat vage bijgedachten aan middeleeuwse pestilentie. Deze muis, daarentegen, straalde louter mollig, kneuterig welvaren uit, als in zo’n boekje van Beatrix Potter. Hij had nog nét geen rieten mandje aan zijn arm.

Over de auteur

Sylvia Witteman schrijft voor de Volkskrant columns over het dagelijks leven.

De muis zei niets terug. Dat was maar goed ook, want als er muizen tegen je gaan praten moet je je levenswandel meestal ingrijpend gaan herzien, en daar had ik geen zin in. Hij scharrelde naar het hek en verdween achter een graspol. Ik liep achter hem aan en duwde het gras voorzichtig opzij. Er zat een kleine opening onder. Ik brak een stukje van mijn ijshoorntje, legde het voor de opening en wachtte. Zowat een minuut later werd het voedsel naar binnen getrokken. Hoera!

Er brak een feestelijke tijd aan. Vrijwel elke dag fietste ik langs het pleintje en legde levensmiddelen voor de deur van het muizenhol. Een handje pinda’s. Een brokje krentenbol. Een stukje kaas (duh!). Elke dag weer verdween het voedsel, als bij toverslag. De muis zelf liet zich niet meer zien, maar ik had zijn verschijning nog scherp voor de geest, dus kon ik hem opzoeken: het moest een huismuis zijn. Mus musculus, ‘een cultuurvolger met een kosmopolitische verspreiding’, aldus Wikipedia. Een hele mond vol voor een diertje van amper 30 gram.

Eergisteren legde ik een kaaskoekje voor hem neer, van Holtkamp nota bene: de lekkerste van de stad. Levendig zag ik voor me hoe de hele muizenfamilie daar binnen juichend aan tafel zat (gemaakt van een jampotdeksel en vier lucifers), en zich smakkend tegoed deed aan de lekkernij.

Maar gisteren lag het koekje er nog. Onaangeroerd. Wat nu? De zon scheen warm, maar er viel een kille schaduw over mijn hart.

Vanochtend lag het koekje er nog steeds. Er zaten mieren op.

Een ongeluk wordt gevreesd.