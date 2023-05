In een vakantiehuisje lagen wij op een bed dat buitengewoon gevoelig was. Als een van ons kuchte, schokte het bed aan de andere kant omhoog. Draaide de een zich om, dan werd de ander bijna gelanceerd. Het bed incasseerde alles, maar sloeg tien keer zo hard terug. De situatie had iets weg van die vlinder die ergens met z’n vleugels slaat, waarna er aan de andere kant van de wereld een tornado ontstaat. ‘Acties hebben consequenties’, zo leek het bed ons streng te vertellen.

Het werd dus een nacht van stilliggen. Ik dacht aan de mensen op de illegale rave in België. Op maandagochtend waren er nog honderd ravers over. Die werden niet hardhandig weggestuurd, ze moesten zelf maar tot het inzicht komen dat het feest voorbij was. De Belgische overheid koos hiermee voor een praktische, zachte benadering zonder confrontaties. Totaal anders dan het bed waarin wij lagen, dacht ik jaloers.