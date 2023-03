Als een echte sensitivityreader liet hij zich niet zo snel door de haat uit het veld slaan

Toen Gregor op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een sensitivityreader was veranderd. Hoe vaak hij zich daarna ook omdraaide in zijn bed, hij kon aan niets anders denken dan de boeken in zijn kast die om de rode pen smeekten. Gregor kon zich niet herinneren dat hij gelukkiger was dan nu. Vervuld met de strijdvaardigheid van een krijger mompelde hij: ‘Lieve God, spreid Uw toorn maar over mijn borst.’

Gregor had altijd zielsveel van boeken gehouden. Dankzij voldoende zelfkennis wist hij dat hij niet genoeg creativiteit en fantasie beschikte om een goede roman neer te pennen, maar hij had nooit de hoop opgegeven op de een of andere manier een bescheiden rol te spelen in de immense wereld van het boek. Hoe fantastisch dat het hem via deze weg alsnog ging lukken.

Over de auteur Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

De heren en de dames van de uitgeverswereld zaten aan het ontbijt, toen de brief van Gregor in hun inbox tuimelde. Gregor vertelde daarin wie hij was, dat hij in principe tegen het schrappen in het werk van overleden auteurs was, omdat die niet meer in staat waren zich te verweren, maar dat hij dolgraag de heilige schriften onder handen wilde nemen waarin het meer dan waar ook wemelde van de problematische, beledigende, kwetsende teksten.

Om zijn sollicitatie kracht bij te zetten, gaf hij wat voorbeelden uit de eeuwenoude werken. De Bijbelse tekst die hij eruit had gepikt, was deze: ‘Hoor dit woord, koeien van Basan, daar op de berg van Samaria; jullie die de geringen verdrukken, die de armen vertrappen en tegen jullie mannen zeggen: ‘Breng ons te drinken!’De Heer God heeft bij zijn heiligheid gezworen dat er dagen komen voor jullie, dat men jullie aan haken ophaalt en angels in jullie achterwerk slaat. Dat jullie door de bressen naar buiten gesleurd worden, de een na de ander, en naar de Hermon gesleept’.

Gregor nam het zekere voor het onzekere en zette ook wat passages uit de Koran in de mail waarin de Schepper bij erfenissen de vrouw slechts de helft toewijst van wat de man krijgt, de waarde van de getuigenis van de vrouw reduceert tot de helft van die van de man en verschrikkelijke straffen eist zoals het afhakken van handen en armen.

Ervan overtuigd dat de roep om de pen van de sensitivityreader nergens zo urgent is als op de bladzijden van de heilige schriften, vroeg hij zich hierna enkel af bij welke uitgever hij binnenkort aan de slag zou gaan. Maar een antwoord kwam maar niet. Van niemand niet. Daarom besloot Gregor op een dag verhaal te halen bij de boekenbazen.

Daar gedroeg iedereen zich raar. Het was alsof ze bang waren dat Gregor naar hun werkplek was gekomen om hen te bijten. Gregor maakte daaruit op dat zijn hele voorkomen voor die belangrijke mensen die beslisten over wat er werd gepubliceerd, ondraaglijk moest zijn. Daarom ging hij een keer onder de canapé liggen en trachtte vanuit die plek een gesprek aan te knopen. Zonder resultaat.

Een bezoek aan zijn ouders, om zijn hart te luchten, leidde er slechts toe dat zijn vader door het lint ging en de aspirant-sensitivityreader met appels bekogelde. Het ergste was dat zijn lieve moeder dit alles gadesloeg zonder een woord van steun voor haar zoon uit te spreken.

In een laatste poging bijval te vinden voor zijn plannen, ging Gregor naar zijn zuster. Die speelde viool voor een aantal kamerheren. De deftige, elitaire mannen zagen Gregor naderen en joegen hem het huis uit. Terwijl Gregor in alle haast de straat oprende, concludeerde hij dat zijn zuster hem niet meer Gregor noemde, maar ‘Het’.

Die avond betrad hij zijn huis met de grootse teleurstelling, droefheid en angst in zijn lijf. Wat was er aan de hand? Waarom walgde iedereen zo van hem? Waarom de haat? Hij begreep het allemaal niet, maar zoals het een echte sensitivityreader onder alle omstandigheden betaamt, liet hij zich niet zo snel uit het veld slaan. Hij pakte een boek en ging aan de slag.

Gregor zat gebogen over de foute alinea’s, zich verliezend in het hartverwarmende werk. De gedaanteverwisseling naar de monsterlijke eenzaamheid weerspiegelde in het grote raam van zijn huis. Een gedaanteverwisseling net zo mooi als die van zijn naamgenoot Samsa van Franz Kafka.