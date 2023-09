Als de tekenen niet bedriegen, gaan de verkiezingen ook over twee visies op Europa

Met de internationale trein reisden we in augustus tussen hagelstormen, overstromingen en hittegolven door de brandende schatkamers van Europa. Het was moeilijk om in de krant een artikel te vinden dat niet direct of indirect met de klimaatcrisis samenhing, de geleidelijke of vlugge instorting van systemen: klimatologisch, ecologisch en politiek-maatschappelijk. Een compilatie van de Europese natuurrampen in de afgelopen maand alleen al ziet eruit als een rampenfilm waarin de hoeveelheid dood en destructie het ontbreken van een coherent scenario moet verhullen. De voorspelde toekomst is begonnen.

Maar vredig was het in de nachttrein van Split naar Bratislava. Je kon Yahtzee spelen en een boek lezen. Beter wordt het niet van Caroline de Gruyter, dat de Europese Unie en het Habsburgse Rijk met elkaar in verband brengt. Beide zijn multinationale, veeltalige machtsblokken, die in hun eigen tijd maar weinig liefde weten op te wekken. Soft powers ook, wellicht in staat tot een defensieve oorlog maar zeker niet tot een offensieve. (De Habsburgers waren schrikbarend slecht in oorlog voeren maar meesters in het smeden van allianties en het sluiten van strategische huwelijken.)

De EU en de Donaumonarchie zijn notoir verdeeld en eeuwig onvoltooid en onvolmaakt. Beide zijn kampioen fortwursteln, voortmodderen, en daardoor een geliefd doelwit voor chagrijn. Tegelijk zijn ze allebei tot zelfonderschatting geneigd – in het oog van de omringende wereld zijn ze groter dan in dat van zichzelf.

Ziet Europa als het in de spiegel kijkt een schaduw van de Donaumonarchie, vraagt De Gruyter zich af? Een groot verschil is: de EU is geen rijk maar een empire by invitation. Ze heeft geen keizer. Geen belichaming van de macht, alleen regels en procedures om de interne markt draaiend te houden, in handen van ambtenaren. Het huidige Europa is gezichtsloos, terwijl de onderdanen van het Habsburgse Rijk zich met hun oude keizer konden vereenzelvigen.

Maar weinig mensen zullen openlijk hun liefde voor het Europese project belijden, zeker nationale politici niet. We herinneren ons het principiële dédain van Mark Rutte over de EU. Europa, die geldverslindende, uniformerende moloch als het je electoraal uitkomt.

En nu: Europa, die fijne paraplu om onder te schuilen als er een vernietigingsoorlog uitbreekt aan je oostgrens.

Binnen Europa zorgt de EU ervoor dat de spanningen tussen landen in Centraal- en Oost-Europa worden geneutraliseerd. ‘Habsburg bood zo’n dak’, zegt politicoloog Jacques Rupnik. ‘Nu biedt de Europese Unie het. De EU is in dat opzicht het functionele equivalent van het Habsburgse Rijk.’

Een ander verband, merkt De Gruyter op, is dat de gedachtenvorming over een verenigd Europa is begonnen op de ruïnes van het Habsburgse Rijk. De Oostenrijkse aristocraat Richard Coudenhove-Kalergi, oprichter van de Paneuropese Unie in 1923, zag een moderne macht voor zich, een overkoepelend verband van Europese staten, gestut door het christelijke geloof, Griekse filosofie, Romeins recht en een verklaring van de rechten van de mens. Coudenhove-Kalergi hield kantoor in de Hofburg, waar de laatste Habsburgse keizer in 1918 was verjaagd. De eer om de eerste Europese eenheidsbeweging te hebben opgericht komt hem toe.

Dat is dit jaar honderd jaar geleden. Als de tekenen niet bedriegen, gaat de Nederlandse verkiezingsstrijd in oktober naast een paar andere dingen ook over twee verschillende visies op Europa. Met Timmermans als gepokte en gemazelde Europeaan en Omtzigt als de Kleinstaatler die nadrukkelijk de optie openhoudt om uit de muntunie te stappen en de euro op te geven. Let the games begin.