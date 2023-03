Als belangen in een knoop raken, helpt het niet wanneer iedereen vanaf één kant om 't hardst gaat trekken

Nieuws moet kakelvers zijn, als de dampen van een gebeurtenis er nog vanaf slaan ben je er net op tijd bij. Toch ging het prikkelendste nieuwsbericht van deze week over de Provinciale Statenverkiezingen van 1935.

In het AD stond dinsdag een verslag daarover met onder meer de volgende passage: ‘De verkiezingen staan meer dan ooit in het brandpunt van de belangstelling. […] Op de verkiezingsavond, 17 april 1935, lopen er tot laat duizenden Hagenaars op straat om de cijfers te bekijken. Zij laten de bioscopen links liggen en praten met elkaar over de politiek. […] Er klinkt muziek en ‘hoezee, hoezee’.’ De aanhangers van Anton Mussert hebben reden tot juichen. De NSB haalt in Den Haag 12 procent van de stemmen. Een uitslag die de commentator van de Residentiebode al had voorzien, ‘gezien de langdurige, ongebreidelde agitatie, aanpassend aan de geweldige ontevredenheid van alle standen’.

Anno 2023 zijn agitatie en ontevredenheid nog altijd troef voor nieuwkomers in de politiek, de zogeheten flanken op links en rechts zijn spelbepalers geworden. Nu is er inderdaad een veelheid aan vraagstukken die tot zorgen baren, terwijl het regeringsbeleid van de afgelopen jaren weinig vertrouwenwekkend mag heten. De zorgen van burgers over de manier waarop onze schaarse ruimte moet worden verdeeld zijn reëel. De boosheid en teleurstelling over eerder beleid – of het gebrek daaraan – eveneens.

Toch vraag ik me af waarom we ons zo gek laten maken. Als uiteenlopende belangen in een gordiaanse knoop verstrengeld zijn geraakt, helpt het niet wanneer iedereen vanaf één kant op z’n hardst gaat trekken. We hebben allemaal dezelfde koek te verdelen. Klimaatactivisten en boeren kwamen afgelopen zaterdag in één stad samen om te demonstreren, die ruimte ís er gewoon. Net zoals er voor elk probleem altijd een oplossing is, zolang je bereid bent tot het sluiten van compromissen. We zitten in Nederland niet ‘op slot’, we zitten te dreinen.

De manier waarop we onze huidige problemen bespreken, heeft effect op ons vermogen om die op te lossen. Dit wordt treffend beschreven in een ander antiek stukje dat ik tegenkwam in het boek Buitelingen (1948). Daarin schrijft Godfried Bomans over de alarmerende toon van het nieuws en het effect daarvan: ‘Miljoenen mensen, die, als wij hun omstandigheden in feite bezien, eigenlijk in rust en tevredenheid zouden kunnen leven, worden dag aan dag opgeschrikt door de confrontatie, in gloeiende koppen, met de verschrikkelijkste mogelijkheden, met bloedstollende perspectieven, adembenemende voorspellingen en de meest onrustbarende waarschijnlijkheden. Nóg is het oorlogsgevaar afgewend, zo lezen wij dinsdagochtend aan het ontbijt, maar het was op het nippertje. Nauwelijks zijn wij van de schrik bekomen, of pats! daar lezen wij woensdag dat Rusland tien atoombommen per dag maakt. […] Het is bijna onmogelijk, om in huiselijke vrede rond een tafel te zitten, ieder met zijn eigen bezigheden, kalm en opgewekt, als daar midden op de tafel een krant ligt, waarin de verschrikkelijkste dingen staan.’

Deze ‘angstpsychose’ leidt volgens Bomans tot het waanidee dat onze mogelijkheden zijn uitgeput, terwijl iedere beschaving juist gered kan worden door een bewuste krachtinspanning van hen die in haar blijven geloven.

Agitatie en ontevredenheid; misschien is het tijd om die eindelijk eens los te laten.