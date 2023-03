Alles is altijd naar witte mannen van middelbare leeftijd gegaan. Tot mijn 50ste verjaardag – verdomd als het niet waar is

Soms zie je een foto van genomineerden voor een literaire prijs; het kan ook een andere kunstvorm zijn. Je ziet de stralende gezichten van schrijvers, die je alles gunt. Maar stiekem vraag je je af: zijn hier nou boeken genomineerd of mensen? Zien we de schrijvers van de beste boeken van het jaar of een wensvoorstelling van hoe een groep genomineerden er in een ideale wereld uit zou zien – iedereen gelijk, iedereen vertegenwoordigd.

De podia van literaire festivals worden gevuld door vrouwen met verhalen dat ze niet aan bod komen. Het doet denken aan de tijd, lang geleden alweer, dat Joost Niemöller te gast was in de talkshow van Pauw met zijn boek Het immigratietaboe. De eerste vraag luidde: ‘Hoe komt het dat jij en ik het nu op dit moment niet over dit onderwerp kunnen hebben?’

Laatst zat ik in een cultureel gezelschap over een project te praten. Een witte man begon te klagen dat alle geld en alle prijzen alleen nog maar aan kleuren worden uitgereikt, geslachten en identiteiten, en dat witte mannen onderhand wel zakjes konden gaan plakken. Toen stond een dame bruusk op en riep: ‘Dan weten jullie ook eens hoe dat voelt!’

Ik heb beleefd geknikt. Maar wat gek eigenlijk, dacht ik later, hoe dat werkt. Waarom zou je mannen vandaag proberen kansen te onthouden omdat het vroeger bij vrouwen is gebeurd? Kwaad met kwaad vergelden – eigenlijk mag dat niet, maar ja, wraak voelt nu eenmaal vaak als gerechtigheid. De slaaf wil niet vrij zijn, Vasili Grossman schreef het al, ik moet er vaak aan denken, hij wil meester worden, onderdrukken.

En wat kan ik er ook aan doen, dacht ik. Ik heb vrouwen de pen niet afgepakt in de 16de eeuw. Voor mij is gelijkheid vanzelfsprekend. Ik ben van na de emancipatie. Voor 1971 heeft geen vrouw ooit last van mij gehad.

Er moet voorgetrokken worden, er moeten achterstanden worden weggewerkt – het is een tijdelijke, noodzakelijke correctie. Daardoor worden soms ook absolute kutboeken bekroond, keizers zonder kleren. Het is even niet anders, al is het zonde van de literatuur, de boeken hebben niks gedaan. En je vraagt je af hoe de promotie van kutboeken wie dan ook ter wereld op welke manier dan ook vooruit zou kunnen helpen.

Ik weet wat er in de geschiedenis is gebeurd, ik ben niet dom, maar historicus, een heel verschil, al is er overlap. Alles is altijd naar witte mannen van middelbare leeftijd gegaan. De hele menselijke geschiedenis ging dat door, vanaf het allerprilste begin, tot mijn 50ste verjaardag – verdomd als het niet waar is: vanaf die dag zijn anderen aan de beurt. Ik had de kaarsjes nog niet uitgeblazen of ik hoorde de maatschappelijke omwenteling al knarsend in beweging komen.

Jammer, die timing. Ik ben hartstochtelijk voor gelijkheid, maar was er zo’n haast? Na eeuwen van achterstelling en onderdrukking – kwam het echt op een paar jaartjes aan?