Alleen de verbaasde supermarkthoudster in Zoutkamp ging bellen en praten

Zeker in het begin hebben de inwoners van Zoutkamp last van het asielzoekerscentrum gehad. Er werd gestolen uit de winkels en gescharreld bij auto’s en schuren. Sommige asielzoekers deden hun behoefte in het veld. Op het laatst maakte een Zoutkamper een foto van een poepende asielzoeker en zette die op internet.

Haat is een pervers genot – u kunt zich de reacties op de PVV-burelen voorstellen, die losbarstten toen de foto verscheen; bij alle emoties die erdoor werden opgeroepen. Nooit eerder werd het denken van Wilders zo precies uitgedrukt als juist op deze foto. Hij reed dan ook meteen naar Zoutkamp om daar de toegestroomde camera’s, microfoons en kladblokken in tien minuten vol te blaffen, en daarna terug te rijden, zonder een inwoner te hebben gesproken.

Over de auteur

Peter Middendorp is schrijver en columnist van de Volkskrant. Van zijn hand verschenen onder meer de romans Vertrouwd voordelig en Jij bent van mij. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Toen het stof was neergedaald, stond alleen nog een verbaasde supermarkthoudster in de straat. Iedereen was boos. Iedereen was dagenlang in rep en roer geweest. Maar in al die tijd was er niemand op het idee gekomen om even naar de asielzoeker te lopen en te zeggen: waar u vandaan komt, is dit misschien normaal, maar hier is iedere vierkante centimeter in bezit. Zou u zich kunnen aanpassen aan de Nederlandse poepcultuur?

Politiek is marketing, dat wisten we al. Zelden tellen reële problemen, alle aandacht gaat naar beeldvorming. Maar voor de burger is een poepende asielzoeker zelf ook niet meer interessant. De foto is zijn enige doel – hoe die ons beeld van de wereld kan veranderen.

De werkelijkheid kan wel zakjes gaan plakken – samen zullen we haar verlaten. De volgende keer kan de Zoutkamper burgerfotograaf zijn pantoffels aanhouden en gewoon thuis achter de computer zelf beelden van poepende asielzoekers maken. Het scheelt een hoop gedoe en je hebt hetzelfde effect.

We hebben nu wel weer genoeg geleerd over ons verlangen naar problemen. Naar het beleven van problemen, moet je misschien zeggen, want het gaat van overleven naar beleven, krijg je weleens de indruk, van missing link naar Neuralink. Maar hoe staat het intussen met ons verlangen om problemen op te lossen?

Yvonne Hofs van de Volkskrant heeft alle coalitieakkoorden gelezen, die vooral door BBB met andere partijen in de provincies zijn gesloten. Bijna nergens zijn concrete afspraken gemaakt. In bijna alle akkoorden staat dat zal worden gestreefd naar een gezonde balans tussen boer en natuur. Maar wat is een gezonde balans? Dat kan iedereen zelf invullen. Je kunt het beeld dat we hebben van een gezonde balans zelf proberen te beïnvloeden. En daar zal alle politieke aandacht en energie die komende jaren dan ook wel naartoe gaan.

In Gelderland hebben de partijen besloten dat er over acht jaar een draaiende kerncentrale in de provincie zal staan. Alle deskundigen, ook de voorstanders van kernenergie, hebben gezegd dat dat onmogelijk is. De nieuwe provinciebestuurder zegt: nee, hoor. Die kerncentrale gaat over acht jaar draaien. Dat geloof ik echt.

We zeggen dat we politici willen als de supermarkthoudster in Zoutkamp. Ze ging wat bellen en praten en toen was het zo geregeld: informatie en schonere wc’s in het asielzoekerscentrum. Zulke politici bestaan heus wel. Je moet ze met een lampje zoeken, maar dat komt omdat we zo weinig op ze stemmen.

Zo heb je Rutte gehad – op ieder denkbaar beleidsterrein is een crisis gaande. Zo krijg je Yesilgöz-Zegerius – ‘Ik wil ons land nóg mooier maken!’