AI is volgens de Google-topman een ‘ongelooflijke versneller van menselijk vernuft’. Zou het?

Wie een zekere leeftijd bereikt, kan met verbazing en ook wel met enige ontzetting constateren dat de tijdspanne voor en na een belangrijke gebeurtenis niet meer met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Neem het jaar dat ik begon te studeren en naar Amsterdam vertrok, 1987.

Ik herinner me de details nog als de dag van gisteren, ook al had ik toen nog geen telefoon om mijn herinneringen mee vast te leggen. Neem dezelfde periode de andere kant op en we zitten ineens in 1951. Zes jaar na de Tweede Wereldoorlog slechts. Het gaat niet samen in mijn hoofd.

Google bestaat deze maand 25 jaar, waarbij in dit geval 1998 als de spreekwoordelijk openslaande deur in de wind van de geschiedenis staat te klapperen. Aan de andere kant van de deur bevindt zich 1973, met het einde van de Vietnam-oorlog en Ajax dat de Europacup 1 won.

En 1998? Onder leiding van Wim Kok begon Paars II en het internet begon lekker op stoom te komen. Dat laatste trouwens zonder de inbreng van Kok, die niet eens wist hoe je een muis moest bedienen. Google bevond zich nog in een garage; internetters doorzochten het web met zoekmachines als AltaVista, HotBot of het in Nederland ongekend populaire Ilse.

Uiteraard kijkt Google zelf liever vooruit, naar 2048. Topman Sundar Pichai heeft natuurlijk ook geen idee hoe dat jaar eruitziet, of zijn bedrijf dan nog een rol van betekenis speelt of überhaupt nog bestaat. Maar dit weet de topman wel: kunstmatige intelligentie zal ‘de grootste technologische verschuiving zijn die we in ons leven zien’.

AI is in zijn visie een ‘ongelooflijke versneller van menselijk vernuft’. Dat is een interessant punt. Dat AI zelf in rap tempo vernuftiger wordt, is duidelijk. Maar een versneller van het menselijk vernuft? Eerder het ultieme bewijs van het menselijk vernuft. Misschien blijft het daar wel bij. Wiskundige Irving John Good speculeerde al in de jaren zestig van de vorige eeuw over dit scenario met zijn stelling dat de eerste ultra-intelligente machine tegelijk de laatste uitvinding van de mens zal zijn.

Maar ook als die écht intelligente AI er nooit komt, dan hoeft ons aller vernuft nog niet te versnellen. In zijn bijna negenhonderd pagina’s dikke bestseller Gödel, Escher, Bach onderzocht Douglas Hofstadter al in 1979 de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Nu, 44 jaar later, is hij een stuk somberder.

In een essay in The Atlantic ziet hij tot zijn afschuw dat mensen snel voor de illusie vallen dat ‘enorme computersystemen die nooit enige ervaring hebben gehad in de echte wereld buiten de tekst om, desondanks volkomen betrouwbare autoriteiten zijn over de wereld in het algemeen’.

Een grote vergissing, aldus de cognitiewetenschapper en natuurkundige. ‘En als die vergissing voldoende vaak wordt herhaald en algemeen wordt aanvaard, zal het de aard van de waarheid waarop onze hele menselijke samenleving is gebaseerd, ondermijnen.’

Daar ga je met je menselijke vernuft.