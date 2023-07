‘Het verhaal van de dag is duidelijk’, zei NOS-commentator Joris van den Berg gisteren na afloop van de tiende Touretappe. ‘Het verhaal is subliem’, zei Joris, het was volgens hem ‘vele malen groter’ dan alleen maar het verhaal van de ritzege van Pello Bilbao. Bilbao was namelijk de ploeggenoot van Gino Mäder, de wielrenner die op 15 juni verongelukte op de Albulapas in Zwitserland. Bilbao’s zege was het verhaal van de dag: aan grote sportverhalen kleeft vaak een beetje bloed vermengd met tranen.

De Tour de France is in het leven geroepen voor de productie van verhalen. Heldenverhalen, tragische verhalen, wonderverhalen, misdaadverhalen, verliezersverhalen, ongeluksverhalen, spannende verhalen, supersaaie verhalen – je kunt het zo gek niet bedenken, of de Tour schrijft ze. De verslaggever moet de sportconsument wijzen op het verhaal van de dag, anders zou die misschien gaan denken dat het in de koers alleen maar gaat om winst en verlies.

Over de auteur

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver.

Pello Bilbao werd maandagavond in de Avondetappe geïnterviewd door Herman van der Zandt. Het ging over de dood van Gino Mäder en over diens spaaractie: voor elke renner die hij in een etappe achter zich hield gaf Mäder een euro aan een herbebossingsproject. Pello had dat goede doel overgenomen: binnenkort verrijst in Baskenland een bos ter nagedachtenis aan Gino.

Het interview was de inleiding op een groot verhaal – maar voor het een groot verhaal kon worden, moest nog aan één voorwaarde worden voldaan: Pello diende de etappe te winnen. Vroeger, in de tijd van Wim van Est, kon dat worden geregeld, tegenwoordig moet je ervoor fietsen.

De sportjournalist zoekt grote verhalen om daar een prijswinnende tranentrekker van te maken, maar zijn afhankelijkheid van de topsporter is groot. Een opgeflufte anekdote is nog geen goed verhaal. Heeft de wielrenner geen gevoel voor grote verhalen en fietst hij maar wat aan dan is de journalist kansloos. Ik heb vaak genoeg wielrenners geïnterviewd in de hoop dat ze de volgende dag iets zouden presteren dat mijn interview in één klap historisch zou maken, maar dat gebeurde nooit.

Pello Bilbao begreep dinsdag dat hij Herman van der Zandt niet kon laten zitten. Ik kan het niet bewijzen en het werd Pello niet gevraagd, maar ik denk dat de winnende sprint die hij er nog uit wist te persen te danken was aan Gino, maar ook een beetje aan Herman.

Joris van den Berg zei dat ze in Issoire vroeger Voxan-motoren maakten. Interessante informatie, maar toch een beetje off-topic. Vlug keerde hij terug naar het sentiment waar iedereen naar snakte: ‘Alle woede en verdriet kwam eruit, allemaal voor Gino.’ Heerlijk.

Gino Mäder had uit een asiel in Bilbao een zwerfhond geadopteerd die hij Pello had gedoopt: als een verhaal goed is, heeft het de neiging steeds beter te worden.

‘Beetje stil van’, zei Herman tegen Tom Dumoulin, die ook was aangedaan door het grote verhaal van de dag. Pello had 168 renners achter zich gelaten: kassa voor de herbebossing. Op het podium wees Pello Bilbao's wijsvinger naar de hemel en precies op dat moment zette de regisseur het beeld stil.