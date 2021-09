Zwijg niet over de stervensfase bij dementie

7-7-2021, Nederland, MechelenEen vakantieweek voor dementerenden en partners in Mechelen. Een man heeft een cadeautje gekocht voor zijn vrouw die jarig is. foto Marcel van den Bergh Beeld Marcel van den Bergh

Op Wereld Alzheimer Dag mag gelukspsycholoog Ad Bergsma weer eens grossieren in filosofische hoogstandjes. Dit keer demonstreert hij zijn affiniteit met het zenboeddhisme. We moeten positief naar dementie kijken, is zijn stelling.

Er schuilt echter in het op het eerste gezicht lieflijke betoog een addertje onder het gras. Bergsma heeft zich namelijk eerder kritisch uitgelaten over de verruimde mogelijkheden in de euthanasiepraktijk voor mensen met dementie. Daarbij sluit hij zich aan bij het gedachtengoed van fel tegenstander van euthanasie-bij-dementie Klaas Rozemond, die samen met Rinus Otte van het Openbaar Ministerie een kruistocht voert tegen recente arresten van de Hoge Raad.

In dit licht bezien is de boodschap van Bergsma verhullend: met dementie valt prima te leven en we moeten het vooral niet hebben over de stervensfase (lees de publieke discussie over euthanasie bij dementie). Veel geluk met dit inzicht.

Peter Bakens, verpleegkundige np, Den Haag

Griepprik

De Gezondheidsraad adviseert staatssecretaris van Volksgezondheid Blokhuis zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas en dementerenden van 60 jaar en ouder voortaan ook in de gelegenheid te stellen een griepprik te halen. De reden is echter niet alleen het risico op ernstige griep, maar ook het belang van de druk op de zorg.

Gaan we de druk op de ic’s nu sinds covid als uitgangspunt nemen voor onze vaccinaties en ons laten vaccineren omdat er geen geld voor de zorg bijkomt? Is dit soms een goedkopere oplossing? Wat mij betreft een ongelofelijk verkeerd uitgangspunt voor een vaccinatie. Als dit advies wordt opgevolgd, zal ik er voortaan toch langer over nadenken of ik een vaccinatie haal; ik word mijns inziens te klakkeloos ingezet om de zorgkosten te drukken.

Anja de Haan, Hoorn

Paardenvijg

Scheidend stalmeester Bert Wassenaar deelt op twee pagina’s zijn geschiedenis als paardenman van de koning. Een mooie aanleiding om ons eens publiekelijk af te vragen wat het verschil is tussen een hondendrol en een paardenvijg.

Sinds vijf jaar zijn wij, in onze derde levensfase, ‘aan de hond gegaan’. Haar meestal piepkleine drollen worden keurig door ons gedepo- neerd in de gemeentelijke afvalcontainers. Zo ‘heurt het’, zeker in de Hofstad. Daarentegen struikelen wij soms over de rijke hopen dampende paardenvijgen – waarvoor klaarblijkelijk geen opruimplicht bestaat? Wie helpt ons uit de bruine droom?

Margriet Scholtens en Peter Bakens, Den Haag

Randstad

Ik begrijp Patrick van den Hanenberg wel als hij zijn zorg uitspreekt over het lange nadenken van Pieter Omtzigt, dat heeft opgeleverd dat elke provincie zetels in de Tweede Kamer moet krijgen (Brieven, 20/9). Immers, mocht dat gaan gebeuren, dan zal dat waarschijnlijk ten koste gaan van het Randstadbelang. Deze partij bestaat uit ongeveer 17 fracties, met samen zo’n 149 leden, die elk onder een andere naam tot doel hebben de belangen van de Randstad te behartigen.

Ruud Gelderloos, Groningen

Walrus

‘Verdwaalde walrus duikt op bij Schiermonnikoog.’ Ik ben bang dat ze niet is verdwaald, maar moet worden gezien als de eerste dierlijke klimaatvluchteling vanwege het smeltende poolijs.

Riet Rumphorst, Heerhugowaard

Dixie

Hugo de Jonge stelt dat het terras vrij toegankelijk is, maar dat binnen afrekenen en naar de wc gaan niet is toegestaan zonder coronapas. Ook uit zijn suggestie een Dixie naast het terras neer te zetten, blijkt eens te meer dat hij nul begrip heeft voor ongevaccineerden en de horeca. Zijn beleid is in mijn ogen gericht op vaccinatiedrang en hij schuwt daarbij ongevaccineerdenpesterijtjes niet. Mijn hart huilt voor mijn ongevaccineerde, maar wel immune, dochter om zoveel onnodig polariseren.

M. Biemond, Deventer

Kijkcijfers

De met veel voorpubliciteit omgeven 2Doc Alleen tegen de staat, over de verwoestende werking van de Toeslagenaffaire op het leven van mensen zoals u en ik, trok gisteren een schamele 241 duizend kijkers. Naar

Chateau Meiland keken 1.061.000 mensen en zelfs de talkshow HLF8 mocht zich in meer kijkers verheugen dan de confronterende BNNVARA-documentaire. Nederland houdt van leed, maar het moet niet te gek worden. De slachtoffers worden toch gecompenseerd? Erover doorzeuren heeft ook weinig zin. En hoe vaak heeft premier Rutte al niet gezegd de affaire ‘verschrikkelijk’ te vinden? Nou dan.

De VVD stoomt in de peilingen op naar de 40 zetels. De Lijst Omtzigt staat intussen op 25. Er is nog hoop.

Alfons Lammers, Otterlo