Zware existentiële nood verdwijnt niet door zo’n zonnige VR-bril

Er waart een spook door de ggz. Het spook van ‘downplaying’ van de problemen. Is het u opgevallen? Waar we voorheen gebruikelijk spraken van psychische of psychiatrische klachten of aandoeningen, wordt nu veelal gesproken van ‘mentale problemen’. Alsof het over sporters gaat die een dip in hun motivatie beleven.

Ook minister Schouten, van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, doet een duit in het downplayzakje: ‘Als voorbeeld van lichte klachten noemt Schouten ‘angst, depressie, adhd, autismespectrumstoornissen, bipolaire stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornisssen, psychotrauma, somatiek en psyche’.’

Geheel in dezelfde lijn zei minister Helder voor Langdurige Zorg onlangs in een interview over onder meer de wachtlijsten in de ggz: het is maar de vraag of alle klachten ook een behandeling moeten krijgen.

Vorige maand zag ik een artikel bij RTL Nieuws, gesponsord door de Rabobank, over een schijnbaar succesvolle start-up die VR (virtual reality) wil inzetten bij behandelingen met daarboven de kop: ‘Kortere wachtlijsten in GGZ door VR’.

Het vooruitgangsoptimisme kijkt liever weg van de echte, zware existentiële nood waarin velen verkeren, die niet door zo’n zonnige VR-bril als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Ik ben bang dat de belofte van het terugbrengen van wachtlijsten door het downplayen van soms levensbedreigende klachten bij virtuele realiteit blijft.

Een bijkomstig effect van het bagatelliseren van psychiatrische problematiek is het omgekeerde stigma – dat mensen zullen gaan zeggen: ‘ach, we hebben allemaal wel wat.’ Een effectieve behandeling in de ggz zal zich niet laten vervangen voor ‘een gesprek met de buurvrouw aan de keukentafel’, zoals voorheen VVD-minister Schippers eens opperde.

De ggz is een notoir complexe zorgsector waar de meeste mensen, ministers incluis, geen snars van begrijpen. Ja, de klachten zijn heel divers, maar de lijst van klachten die minister Schouten presenteert als ‘licht’ is een gotspe voor iedereen die ermee te kampen heeft. Evengoed voor de patiënt als voor de behandelaar.

Hans Verwimp, Nijmegen

Droogte

Volgens de Volkskrant-droogtekaart is in ons land mijn Achterhoek er het slechtst aan toe. Ondertussen pompt ons waterschap nog steeds in een nat voorjaar het water zo snel mogelijk weg. Want het zware materieel van de boeren mag niet op drassige grond vastraken. Daarom ‘kan’ het grondwaterniveau ook niet structureel omhoog.

Het lage grondwaterniveau zorgt hier voor door droogte, stervende bomen en veel stikstofuitstoot van uitdrogende veenweiden. Massaal.

Ondanks de winst bij elke nieuwe waterschapsverkiezingen voor echte ‘waterpartijen’, blokkeren boeren en land­eigenaren via hun geborgde zetels samen met de boerenpartijen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP elke verhoging van het grondwaterpeil. Hef die geborgde zetels dus zo snel mogelijk op.

August Hans den Boef, Vorden

Drinkwater

Nederland zucht onder de droogte. Irrigatiewater is spaarzaam, de waterleidingbedrijven waarschuwen dat we zuinig met water moeten omgaan. In de komende jaren kan zelfs een drinkwater­tekort optreden. Hoog tijd voor creatieve oplossingen. Hier volgt er één.

In de winter hebben we nog steeds een wateroverschot. Nog maar kort geleden zijn de uiterwaarden vergroot om de rivier meer ruimte te geven. Hoe kunnen we het teveel aan water in de winter opslaan om het watertekort in de zomer te compenseren?

Maak een groot aantal betonnen waterreservoirs en graaf die in in de uiterwaarden van de grote rivieren, laten we zeggen in reeksen van tien stuks elk. Verbind aan de onderzijde die hele rij reservoirs met elkaar via leidingen. Aan de bovenzijde van elke tank bevindt zich een opening die wordt afgesloten door een klep. Wanneer ’s winters de uiterwaarden vollopen met water, zal door de druk van het water de klep van elk reservoir vanzelf worden opengedrukt en lopen de opslagtanks vol met water.

Als in het voorjaar het water uit de ­uiterwaarden verdwijnt, valt de druk weg en sluiten de kleppen automatisch. Het water zit dan afgesloten van de buitenlucht in de reservoirs te wachten op de zomer. Er kan dus na sluiting van de kleppen geen verontreiniging meer plaatsvinden en ook geen verdamping.

Via een pijpleiding kan het water nu naar de gebruiker worden gepompt, bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf. Bevindt die gebruiker zich stroomafwaarts dan is pompen zelfs niet eens nodig.

Bert Stulp, Doesburg

Oost-Indisch doof

Ewout van Galen noemt de term ‘Oost-Indisch doof’ racistisch en vol van koloniale connotatie. Dat laatste klopt: het verwijst naar het passieve verzet van de Indonesiërs tijdens de koloniale tijd, en is dus absoluut niet racistisch of ‘fout’. Een gevalletje van hypercorrectie zou ik zeggen.

Marcus van Engelen, Leiden

Neurodiversiteit

Uit haar column over neurasthenie maak ik op dat Mirjam Janssen niet zelf neurodivers is of ouder van iemand die dat wel is. Deze ouderwetse mythe over ‘etikettering’ draagt niet bij tot de acceptatie van neurodiversiteit. De term ‘neurodiverse gevallen’ valt onder microagressie.

Onderzoek wijst uit dat met de juiste ondersteuning de beste uitkomsten verwacht kunnen worden, daarom wordt de diagnose gesteld.

Arwen Meertens, St Albans (VK)

Stabiele economie

Als ecologisch econoom in de traditie van Herman Daly ben ik, net als Peter de Waard, blij dat zijn ideeën over een stabiele, duurzame economie nu bredere media-aandacht krijgen.

Ik denk wel dat De Waard met zijn conclusie de plank hard misslaat: hij stelt dat een stabiele economie niet gaat gebeuren, omdat alleen een dictatuur mensen kan dwingen niet meer welvaart na te streven. Is het niet juist de dictatuur van het kapitalisme die ons die onzin heeft aangepraat? Het fundamentele doel van kapitalistisch produceren is groei. Voor de invoering van dit systeem hadden wij totaal niet de behoefte om continu te groeien.

Ik raad aan om The Dawn of Everything te lezen, van antropoloog David Graeber en archeoloog David Wengrow. Zij beschrijven hoe wij in het overgrote deel van de menselijke geschiedenis veel ­diversere en creatievere samenlevingen hebben gehad dan we eerder dachten, en dan we nu hebben: we hebben ons met zijn allen vastgereden in een spoor dat overduidelijk niet werkt. Als we vele duizenden jaren in staat waren radicaal te denken over andere manieren van ­samenleven, dan kunnen we dat nu ook weer.

Bart Immerzeel, Oslo (Noorwegen)

Regels van God

Anders dan pater Hoogland suggereert, wordt homoseksualiteit op een aantal plaatsen in de Bijbel wel degelijk veroordeeld. Met uitspraken als ‘de vragen van nu zijn niet de vragen van toen’, help je dan ook niemand. En ook niet met een visie gebaseerd op de wetenschap.

In de Bijbel gaat het over een God die meer is dan zijn regels en over mensen die meer zijn dan hun probleem (welk dan ook) met die regels. Voor deze God is het probleem van een mens nooit een reden om iemand te veroordelen of af te wijzen. Met name sinds het Nieuwe Testament mag de mens zich in de relatie met God in de eerste plaats geliefd weten. Laat dat onder mensen, binnen en buiten de kerk, ook zo zijn.

Maartje van der Velde, theoloog, Neede

Bijbelduiders

Volgens pater Hoogland is de Schrift niet bedoeld om letterlijk te lezen. Geloofsboeken zijn geen natuurkundeboeken. Maar als de Bijbel Gods eigen woord was, is het logischer dat deze niet voor meerdere uitleg vatbaar is, maar net zo eenduidig als de natuurwetten. Bijbelteksten zijn overduidelijk mensenwerk en de duiding daarvan is niet meer dan een mening over een mening.

De katholieke kerk noch bestsellerschrijver Helminiak of pater Hoogland hebben de wijsheid in pacht. Laat je niets wijsmaken, maar wees wijs en volg je gevoel. Je eigen mening is in deze net zoveel waard als die van alle exegeten.

Ton ten Barge, De Heurne

Prikken

Volgens Joep van Zijl heeft de GGD onvoldoende mensen beschikbaar die de techniek subcutaan prikken beheersen. Misschien zijn er mensen die insuline of methotrexaat spuiten, bereid om deze leemte op te vullen?

Deze medicatie wordt ook subcutaan toegediend en dat doen de gebruikers in de meeste gevallen zelf. En de priktraining duurde bij mij 15 minuten.

Margreet Schaafsma, Alkmaar

Omgekeerde vlaggen

André Ligthart Schenk zoekt naar een passende reactie op de omgekeerde vlaggen. Hier hebben slimme lieden gekozen voor een stille tegenreactie. Ze hebben simpelweg de bovenste tiewrap doorgesneden waarmee de vlaggen aan de palen en verkeerslichten zijn bevestigd, die nu weer vrolijk overeind hangen. Hiermee zijn ze met­een een symbool dat de vlag uit mag, nu er eindelijk iets gaat gebeuren aan de stikstofuitstoot.

Sake de Vlas, Wageningen

Stikstofsamenwerking

Het verhaal van de boeren op Schiermonnikoog is inspirerend. Zeven boeren die een probleem signaleren en de handen ineenslaan om het op te lossen. Wat is er voor nodig om de boeren in Nederland te laten samenwerken?

Misschien helpt het als we laten merken dat het stikstofprobleem niet alleen bij hen ligt: de hele samenleving is schuldig en kan zijn steentje bijdragen.

Laten we beginnen met een landelijke maximumsnelheid van 100 km op de snelweg. Als we ons daaraan houden, is dat een mooie blijk van solidariteit. Vervolgens gaan we door met Schiphol, dat moet krimpen. Niet met de kaasschaaf naar 450 duizend, maar substantieel naar 300 duizend vluchten per jaar. Als Schiphol daarvoor net als de boeren die moeten krimpen een vergoeding krijgt, komt er misschien schot in de zaak.

Rick Visser, Hilversum