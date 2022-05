‘Zullen we zo’n lampion kopen?’, vroeg ik aan mijn man. Hij keek moeilijk

Ergens aan de Noord-Hollandse kust, in een dorp dat ik niet nader wil specificeren omdat ik dit geheim voor mezelf wil houden, en ook omdat ik niet weet of de winkelhouder aandacht in een krant op prijs stelt, zit mijn nieuwe lievelingswinkel.

Ik was er al talloze keren langsgelopen, een volgestouwd winkelraam met strandspullen, de uitstalling ging verder op de stoep: vliegers, door de zon verkleurde badhanddoeken, diabolo’s, zonnebrillen, poppetjes die door een zonnecel knikten, dansten of zwaaiden. Erboven een bord, rode letters op een stuk wit hout, met een Chinese naam. Een echte Chinese winkel.

Waarom ik er nooit naar binnen ging, snap ik nu ook niet meer, maar dit weekend deed ik dat wel, en wat een heel kleine volgestouwde winkel leek, bleek een heel grote volgestouwde winkel te zijn. Meters en meters kon je naar achteren doorlopen, en steeds weer waren er nieuwe zijpaadjes en kamers.

Lange tijd was ik niet in een winkel geweest die zo rommelig, ongestructureerd en vol was. Misschien wel twintig jaar niet, als je uitstapjes naar Marokko en China niet meetelde.

Als je dacht dat je een afdeling had ontdekt – de afdeling van de zwaaiende katten – bleek er zeven meter verderop nóg een zwaaiende kat te staan. Er was geen volgorde, het was een kwestie van steeds weer nieuwe openbaringen ondergaan. Op de grond stonden ook dingen; ik zag drie van die schilderijen van een waterval, waarin je een lampje kunt aanzetten en dat ze dan gaan stromen.

Een immense kooplust beving me.

‘Dit is net de Action’, zei mijn schoonmoeder, maar daar was ik het niet mee eens. De Action staat ook vol rommel, maar veel te goed geordend, en te veel van deze tijd; buitenlampen met paarse ledverlichting, SUP-boards, drones. Een echte Chinese lampion, rood en met franjes, kom je er niet tegen. Hier wel. Het andere verschil met de Action was dat ik me daar altijd schuldig voel en kotsend van het klimaatprobleem de winkel moet verlaten, terwijl ik me in deze winkel naar vroeger getransporteerd voelde, toen ik nog niet wist wat klimaat was, of afschuwelijke werkomstandigheden. ‘Het ruikt hier een beetje naar kelder’, zei mijn zoon. Heerlijk.

‘Zullen we zo’n lampion kopen?’, vroeg ik aan mijn man. Hij keek moeilijk. Ik probeerde het nog een keer met de allergrootste zwaaiende kat, en kocht uiteindelijk een klein Chinees echtpaar, uitgevoerd in witte klei, in een rood kartonnen doosje. Zes euro.

‘Elke keer als we hier zijn, ga ik één dingetje kopen’, kondigde ik buiten aan, misschien had ik rode wangen. Mijn man keek weer heel moeilijk.

Het schilderij met de stromende waterval, 68 euro, zit nog steeds in mijn hoofd.