Vrijwilligers van het Rode Kruis in Boskoop sorteren tweedehands kleding en met name winterkleding voor vluchtelingen. Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

In de krant van 31 december las ik twee heel belangrijke citaten. De plaatsvervangend ambassadeur in Afghanistan Cees Roels zei: ‘Als ik naar Nederland keek vanuit Kabul zag ik een land dat helemaal naar binnen was gekeerd’. Schrijver en filosoof Eva Meijer schreef in de opiniebijlage een prachtig betoog over samenleven, inleven en je openstellen voor hoe andere dieren en mensen betekenis geven aan hun leven. Meijer noemt dit ‘verwerelden’.

Lieve Nederlanders, zullen we met zijn allen wat meer verwerelden? Iets lezen of kijken over hoe (een paar van) die andere 99,9 procent wereldburgers omgaan met corona en andere levensveranderende ontwikkelingen, bijvoorbeeld in Senegal, de VS of de Filipijnen? Een wereldse blik kan ons inspireren (denk aan goed leiderschap en burgerlijke veerkracht elders) en onze eigen huidige tegenslagen een tikje relativeren.

Het maakt mij in ieder geval dagelijks dankbaar voor wat ik wel heb. Ik denk dat veel Nederlanders ervan kunnen profiteren.

Judith van de Kamp, De Bilt

Nieuw elan

Hoe blij verheugd ik ook ben met sommige min of meer verrassende keuzes voor ministers en staatssecretarissen, toch moet ik concluderen dat het nieuwe elan helaas nog steeds ver te zoeken is bij invulling van de ‘poppetjes’ voor de nieuwe regering.

Terwijl Sigrid Kaag overduidelijk het meest geschikt is voor Buitenlandse Zaken en totaal geen financiële kennis en ervaring heeft, kiest zij, en D66, toch voor de zogenoemde ‘cruciale’ positie van minister van Financiën. Daarmee bewijst zij het land tweemaal geen dienst: niet alleen dus geen minister van Financiën met verstand van zaken, maar ook nog eens een minister van Buitenlandse Zaken die niet over relevante diplomatieke ervaring beschikt.

Sterker nog, als minister van Financiën heeft Wopke Hoekstra zich in het buitenland regelmatig als een olifant in de porseleinkast gedragen. Ook belemmert D66 op deze manier de wenselijke continuïteit op die zo belangrijke post van Financiën.

Zoals de Volkskrant in de laatste krant van het jaar berichtte: ‘Kaag kiest voor de macht’. Net als D66. Een gemiste kans om dat nieuwe elan direct in de praktijk te brengen.

Marie-France Admiraal, Vught

Nieuw kabinet

Het bedrijfsleven heeft moeite met het opvullen van openstaande vacatures. Het kabinet blijkbaar ook. Voor sommige ministersposten hebben zo nog net een vakminister gevonden. Voor de overige leegstaande vacatures is links en rechts wat heen en weer geschoven. Ervaring op het vakgebied? Neuh, niet nodig. Je bent beschikbaar toch? Top, lekker aan de slag, we zien wel waar het schip strandt.

Ineke Wennink, Bélaye (Frankrijk)

Diversiteit

Mooi dat er nu eindelijk evenveel vrouwen als mannen in het kabinet zitting nemen. Maar op één punt is de diversiteit verder dan ooit te zoeken. Nederland telt 3,4 miljoen 65-plussers, zij maken 20 procent van de bevolking uit. Maar voor het eerst sinds de tijden van Hans Wiegel zijn babyboomers niet meer in een Nederlandse regering vertegenwoordigd.

Reinjan Mulder, Amsterdam

Digitaliseren

Recent is bekendgemaakt dat De Nachtwacht van Rembrandt tot in het kleinste detail is gedigitaliseerd. Een baanbrekende techniek waarmee we inmiddels ook interesse hebben gewekt in het buitenland. Verdienmodel! Mijn voorstel is dat we De Vaandeldrager in plaats van aankopen met 150 miljoen euro aan belastinggeld, als tweede Rembrandt digitaliseren. En de print ophangen in de eregalerij van het Rijksmuseum. Vrijwel niet van het origineel te onderscheiden. Uitstekende publiciteit en voor een fractie van de kosten.

Rob Apon, Etten-Leur

Vluchtelingen

Mijn welgemeende complimenten voor de journalisten van de serie Track & Trace. Hun balansopmakende aflevering in de krant van 31 december kwam snoeihard binnen, zeker in relatie tot de voortgaande vluchtelingenstromen en de weerzinwekkende Europese reacties daarop (pushbacks, gijzelingen in niemandsland).

In drie alinea’s (over olijfboeren in Tunesië, veehoudende nomaden in Burkina Faso, belastingtrucs ten koste van goed onderwijs in Oeganda) wordt vlijmscherp de situatie benoemd. Als zoon van middenstanders en kleine zelfstandigen viel het kwartje: de mensen daar hebben geen schijn van kans!

De termen ‘economische vluchteling’ of ‘gelukszoeker’ komen in een heel ander daglicht te staan. Correcter lijkt mij om voortaan te spreken van ‘vluchtelingen voor kapitalistische vraat- en hebzucht’. En als consument en burger zullen wij dat goed tot ons door moeten laten dringen, in plaats van vluchtelingen te criminaliseren en ontmenselijken.

Kees van den Berg, Krommenie