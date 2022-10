Sanitaire stop voor Vierdaagse-wandelaars. Beeld Marcel van den Bergh

Rinske van de Goor betoogde in haar column dat alle toiletten genderneutraal moeten worden. ‘Dan horen intersekse en transgender mensen er ook bij.’

Ik zit in een rolstoel. Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen met een matige tot ernstige handicap of chronische ziekte. Wij hebben een toegankelijk toilet nodig. Met beugels, een fatsoenlijke wastafel en ruimte voor een rolstoel.

Zeker de helft van de horeca in Nederland heeft geen fatsoenlijk rolstoeltoilet. Chromosomaal voorsorteren is op zijn hoogst ongemakkelijk, niet kunnen plassen omdat er geen toegankelijk toilet is, is een echt probleem.

Zullen we het voortaan alleen nog hebben over de echte toiletproblemen? De rest is namelijk gezeik.

Marianne Stevelink, Borne

Uitleg

Wat een betreurenswaardige gang van zaken rond mevrouw Arib. Als niet-PvdA stemmer raakt mij dit zeer. Ik verlang naar een zeer duidelijke uitleg van D66 over dit voorval, in het licht van de ‘nieuwe bestuursstijl’. Liefst van het kopstuk zelf.

Henny Georg, Alphen aan den Rijn

Meters

Wat een wonderlijke samenloop van koppen in de zaterdageditie (1/10). Soepeltjes scannen de ogen pagina 15, dat minister Wiersma CO2 -meters verplicht gaat stellen in schoolklassen vanwege corona. In een oogwenk valt het oog daarna op pagina 14, dat corona in schoolklassen vooral via direct contact wordt verspreid. Preventie met een CO2-meter komt er daarbij bekaaid vanaf. Nu maar hopen dat de minister nog andere argu-menten heeft voor deze verplichting.

Else Poot, Utrecht

Wc-verdeling

Rinske van de Goor wil sekse- en gendervrije toiletten. Velen zullen het niet met haar eens zijn. Mensen met een aanhangend slurfje staan vaak te plassen en deponeren hun plas niet alleen in de wc-pot maar ook erop en ernaast. De nattigheid levert ongemak en stank op voor volgende, zittende gebruikers. Functioneler lijkt het me om aparte toiletruimten te hebben voor zitters en staanders, zodat iedereen zelf kan kiezen wat passend is.

Annelies de Vries, Wageningen

Jongens

In zijn column is Bert Wagendorp bang te worden teruggekatapulteerd naar de jaren vijftig. Dat doet zijn column zelf al: want ook nu denkt hij dat ‘ergens mannen tevreden nagenieten van de lekken in de Nord Stream-pijpleidingen’ en is zijn hoop wat betreft de oplossing vooral gericht op ‘de jongens van Bellingcat’.

Sylvia Meijers, Leiden

Mannen

Tienduizenden Russische mannen die hun twijfels hebben bij Poetins oorlog staan aan de poorten van Europa. Mannen die bij ons, als we ze toelaten, hun gelijk bevestigd kunnen zien en dat weer kunnen communiceren naar hun honderdduizenden familieleden. En nog eens miljoenen andere Russische contacten. En die mannen zouden we bij de poorten van Europa tegen houden? Als er één manier is om Vladimir Poetins oorlog te laten stoppen dan is het door deze mannen met open armen te ontvangen. En ze voldoende beltegoed te geven natuurlijk.

Karel van Ouwendorp, Middelburg

Werkweek

Politici hebben er de mond vol over dat werken moet lonen. D66 pleit ervoor dat 40 uur de normwerkweek wordt. Praatjes voor de vaak. De belasting op overwerk is door één van de vorige kabinetten-Rutte verhoogd naar 52 procent. Het wettelijk minimum-uurloon is lager bij een langere normwerkweek. CDA-minister Donner heeft dat jaren geleden ingevoerd. Het wettelijk minimumuurloon is bij een normwerkweek van 40 uur 11 procent lager dan bij een normwerkweek van 36 uur en 5 procent lager dan bij een normwerkweek van

38 uur.

Als werk moet lonen, waarom is de extra belasting op overwerk dan niet afgeschaft? Waarom is er dan niet een wettelijk minimumuurloon van 14 euro per week? Een uurloon dat voldoet aan de euro-norm 60 procent van het mediale loon. Het wordt tijd dat politici hun praatjes waarmaken.

N A.P. van Dijk, Drachten